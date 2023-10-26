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Українка озвучила проблеми біженців у Німеччині

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українка озвучила проблеми біженців у Німеччині
Найбільше проблема для біженців з України у Німеччині – це пошук житла
фото із відкритих джерел

 У соціальному плані Німеччина допомагає українським біженцям краще за решту європейських країн 

Німеччина продовжує надавати захист усім охочим біженцям з України. Багатьох залучає всебічна соціальна допомога, включаючи виплати та оплата житла, але нерідко доводиться стикатися і з проблемами. Про це пише РБК-Україна.

Галина Михайлович до війни працювала у Києві медсестрою. Вона живе в Німеччині з березня минулого року і планує поки що залишатися в цій країні. Вона оселилася у знайомих у місті Ліппштадт у землі Північний Рейн-Вестфалія.

Зараз Галина відвідує інтеграційні курси і готується стати матір'ю, тому питанням пошуку роботи поки що не ставилося. «Я пізніше хочу працювати за професією, але, наскільки знаю, потрібно знати на відповідному рівні мову та підтвердити диплом», – ділиться вона.

Біженка почала відвідувати інтеграційні курси у серпні минулого року. У серпні 2023-го склала іспит на володіння німецькою мовою на рівень В1. При цьому можна вчитися до рівня В2. Якщо хтось не склав іспит з мови на рівень В1, то слід піти на курси повторно. Так зробили багато біженців, каже вона.

Тим українцям, котрі лише збираються їхати до Німеччини отримувати тимчасовий захист, Галина Михайлович радить заздалегідь шукати житло.

«Зараз напружено з цим. Не всі землі приймають, вже повно людей і привілеїв поменшало. Я їхала до Німеччини вже до знайомих. Ті, хто зараз шукає житло, їм треба постаратися», – попереджає українка.

Варто бути готовим до різних проблем із житлом: наприклад, що Джобцентр не оплачує квартиру, якщо вона перевищує метраж. Також були випадки, коли біженці підписували контракти, не читаючи, потім несподівано надходили рахунки на величезні суми, які потрібно було сплатити за короткий термін.

«У деяких біженців були суперечки із сусідами: комусь наші шуміли, не там ставили свої велосипеди, комусь їжа неприємно пахла. У когось було так, що довго не могли допитатися ремонту вай-фаю. Комусь ставили завищену плату за оренду. Якщо йшли на підробітки, то Джобцентр знімав гроші з допомоги та ще вираховував за оплачені раніше меблі. Комусь урізали виплати, коли приїжджали родичі жити в одній квартирі і теж ставали на облік у Джобцентр», – перераховує біженка.

За словами Галини Михайлович, Німеччина у соціальному плані допомагає українським біженцям краще за всі країни. «Я особисто вдячна Німеччині за всю допомогу. У зв'язку з вагітністю все оплачує страховка. Я пізно дізналася, що можна було вже з 12 тижня отримувати гроші на вітаміни від Джобцентру. Є ще організація АВО, яка дає одноразову допомогу на купівлю коляски, одягу та іншого для дитини. Аналізи наполовину оплачує страховка, половину – самостійно. Але потім із чеками та рецептами можна прийти до страхової компанії і вони повертають частину грошей», – розповідає українка про допомогу майбутнім матерям.

Вона відвідує художню школу, яку відкрила одна з українських біженок. Майстер класи з ліплення із глини для дітей проводить ще одна українка. Ще одна – почала вести свої курси з гри на бандурі.

До слова, німецька влада вирішила проблему із тимчасовим житлом для 400 біженців з України. Їх розмістять у виставковому центрі Оффенбурга (федеральна земля Баден-Вюртемберг, місто розташоване в 20 км на південний схід від Страсбурга – «Главком»). Про це пише Аussiedlerbote.

Починаючи із сьогодні, 24 жовтня, і аж до кінця лютого 2024 року зал 1 виставкового центру буде надано для екстреного розміщення біженців, оголосила регіональна рада Фрайбурга. 

Читайте також: У центрах прийому біженців у Берліні більше немає місць
Теги: Німеччина земля гроші українці житло місто влада біженці українка

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