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Розвиток легального грального бізнесу може дати додатковий імпульс українській економіці, – ЗМІ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Розвиток легального грального бізнесу може дати додатковий імпульс українській економіці, – ЗМІ
Про ринок азарту під час війни і яка програма розвитку йому потрібна
фото з відкритих джерел

Відповідна зміна державної політики помітно збільшить податкові надходження бюджету

Розвиток легального грального бізнесу може дати додатковий імпульс економіці України в тому числі в контексті відновлення спустошених війною регіонів, пише РБК-Україна

«Для того, щоб отримати з ринку азарту більше, не треба душити його в фіскальних обіймах. Потрібно сформулювати (бажано, у вигляді державної програми), яким чином його розвиток може бути корисним для економіки в цілому у контексті повоєнного відновлення України. Після закінчення війни в країні буде чимало територій із сумнівними перспективами. І сильний легальний гральний бізнес також може стати одним локомотивом їх нового життя», – йдеться в статті.

До того ж розвиток грального бізнесу може дати додатковий імпульс й уже добре розвиненим туристичним центрам і гірськолижним курортам на Заході України. Своєю чергою, економічні кластери навколо грального бізнесу дадуть поштовх розвитку громад та територій. І не лише зруйнованих через бойові дії, а й тих, що були депресивними до війни. В разі такого розвитку подій суттєво виграють й бюджети – державний та місцеві.

Відповідна зміна державної політики помітно збільшить податкові надходження бюджету й створить підґрунтя для побудови нової економічної моделі.

«Доцільно змінити «податкоманію» на конструктивний підхід і ставитись до грального сектора як до партнера, що створює робочі місця та сприяє розвитку дотичних секторів економіки, й сприятиме економічному зростанню після війни», – зазначають автори статті.

Теги: бізнес гральний бізнес онлайн-казино

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