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Куди повідомляти, якщо людина потрапила у полон? Роз'яснення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Куди повідомляти, якщо людина потрапила у полон? Роз'яснення
Звертатись із заявою можна і тоді, коли особа більше не виходить на зв’язок
фото з відкритих джерел

При зверненні треба вказати якомога більше інформації про людину

Інформацію щодо потрапляння людини у полон до окупантів необхідно повідомляти виключно до компетентних державних органів. Про це повідомило Національне інформаційне бюро (НІБ) при Мінреінтеграції.

Зазначається, що при зверненні необхідно надати якомога більше інформації про обставини потрапляння людини у полон, наприклад, від її побратимів, свідків, рідних чи із соціальних мереж. Отримані дані слід фіксувати, щоб повідомити до:

  • НІБ на цілодобову гарячу лінію за номером 16-48 (для дзвінків з-за кордону +38 (044) 287-81-65) або через чат-боти у Telegram чи Viber. А також – написавши на електронну пошту: [email protected] чи у месенджер на Facebook-сторінці або заповнивши онлайн-форму на сайті Бюро.
  • Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Консультація за номером: 0 800 300 529.
  • Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, який функціонує при СБУ. Телефони гарячої лінії: (044) 321-11-21 та (098) 321-11-21

Також необхідно подати заяву до відділення Національної поліції. У випадку, якщо відсутнє підтвердження про перебування людини у полоні, але вона більше не виходить на зв’язок, все одно потрібно звертатися до НІБ – ця інформація буде опрацьована та внесена до відповідного реєстру.

Нагадаємо, частина окупантів, які добровільно перейшли на бік України, відмовилась від російського паспорта і вирішила зачищати звільнені від загарбників українські території. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, що деякі з них вже воюють в складі підрозділів, які разом з силами безпеки і оборони України зачищають нашу землю від російських загарбників. 

Теги: українці Мінреінтеграція полон

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