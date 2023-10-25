Куди повідомляти, якщо людина потрапила у полон? Роз'яснення

Звертатись із заявою можна і тоді, коли особа більше не виходить на зв’язок

При зверненні треба вказати якомога більше інформації про людину

Інформацію щодо потрапляння людини у полон до окупантів необхідно повідомляти виключно до компетентних державних органів. Про це повідомило Національне інформаційне бюро (НІБ) при Мінреінтеграції.

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Зазначається, що при зверненні необхідно надати якомога більше інформації про обставини потрапляння людини у полон, наприклад, від її побратимів, свідків, рідних чи із соціальних мереж. Отримані дані слід фіксувати, щоб повідомити до:

НІБ на цілодобову гарячу лінію за номером 16-48 (для дзвінків з-за кордону +38 (044) 287-81-65) або через чат-боти у Telegram чи Viber. А також – написавши на електронну пошту: [email protected] чи у месенджер на Facebook-сторінці або заповнивши онлайн-форму на сайті Бюро.

(для дзвінків з-за кордону або через чат-боти у Telegram чи Viber. А також – написавши на електронну пошту: [email protected] чи у месенджер на Facebook-сторінці або заповнивши онлайн-форму на сайті Бюро. Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Консультація за номером: 0 800 300 529 .

. Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, який функціонує при СБУ. Телефони гарячої лінії: (044) 321-11-21 та (098) 321-11-21.

Також необхідно подати заяву до відділення Національної поліції. У випадку, якщо відсутнє підтвердження про перебування людини у полоні, але вона більше не виходить на зв’язок, все одно потрібно звертатися до НІБ – ця інформація буде опрацьована та внесена до відповідного реєстру.

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Нагадаємо, частина окупантів, які добровільно перейшли на бік України, відмовилась від російського паспорта і вирішила зачищати звільнені від загарбників українські території. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, що деякі з них вже воюють в складі підрозділів, які разом з силами безпеки і оборони України зачищають нашу землю від російських загарбників.