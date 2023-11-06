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Топ країн, в яких створені найкращі умови для українських біженців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Топ країн, в яких створені найкращі умови для українських біженців
У всіх країнах українці можуть розраховувати на виплати, а в деяких – на безкоштовне житло
фото з відкритих джерел

В одній з країн охочим повернутися додому виплачують чималеньку суму 

Після повномасштабного вторгнення мільйони українців були вимушені виїхати до інших країн в пошуках притулку. Про те, в яких країнах для біженців створено найкращі умови, розповідає Рбк.

Більшість українців переїхали до Польщі. У більшості випадків причиною став схожий менталітет, а також те, що поляки дуже допомагають українцям. Крім того, через Польщу можна поїхати в будь-яку іншу країну.

Велика Британія

Потрапити до цієї країни не так легко, як до Польщу, оскільки українці мають знайти спонсора британця, який буде готовий їх прихистити. При цьому спонсорство може бути припинене в будь-який момент, після чого житло доведеться винаймати самостійно. Велика Британія виплачує українцям грошову допомогу – 422 євро дорослим і 361 євро на дитину.

Німеччина

Українці у цій країні можуть розраховувати на безкоштовне житло та харчування, а також виплати у розмірі 502 євро на дорослого і 418-420 євро на дитину в залежності від її віку.

Швейцарія

У Швейцарії українці отримують 520 євро, а також мають можливість отримати безоплатне житло і харчування.

Норвегія

У Норвегії біженці з України отримують виплати у розмірі 650 євро на дорослого і 350 євро на дитину. Також біженці можуть розраховувати на виплату у 1400 євро, якщо відвідувати спеціальні мовні курси. Норвежці надають українцям безкоштовне житло, а якщо хтось захоче повернутися до України, їм виплатять 1500 євро.

Ірландія

В Ірландії українські біженці можуть розраховувати на безоплатне житло та виплати у розмірі 800 євро.

Франція

У цій країні виплати залежать від кількості людей в родині. Якщо це мама з дитиною – виплачується 306 євро на місяць, а родина, яка складається з 4-х людей, отримує 520 євро на місяць. Франція не надає житло, однак частково компенсує оренду.

Данія

Мама з дитиною може розраховувати на виплати у розмірі 1700 євро, а одному дорослому виплачують 800 євро, при цьому з цієї суми вираховується податок на дохід. Крім того, Данія надає безкоштовне житло.

Нагадаємо, більшість українських біженців, які виїхали за межі країни через повномасштабне вторгнення, не планують повертатись додому. Про те, які фактори найбільш вагомі у прийнятті рішення залишитись за кордоном, стало відомо в результаті дослідження Лабораторії законодавчих ініціатив за підтримки Європейського Союзу.

Читайте також: Що найбільше тримає українських біженців за кордоном: промовиста статистика
Теги: Франція Данія українці Велика Британія житло біженці

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