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Чи оголосить РФ нову хвилю мобілізації: дані британської розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи оголосить РФ нову хвилю мобілізації: дані британської розвідки
фото ілюстративне

В листопаді неофіційно розпочнеться передвиборча кампанія Путіна 

Британська розвідка вважає малоймовірною будь-яку подальшу хвилю мобілізації в Росії до президентських виборів, які мають відбутися у березні 2024 року. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії.

Президентські вибори в РФ мають відбутися 17 березня 2024 року. Розвідники зазначають, що диктатор Володимир Путін ймовірно знову балотуватиметься, хоча ще не оголосив про свій намір публічно.

Відомство вказує, що напередодні виборів Кремль, найімовірніше, намагатиметься мінімізувати непопулярні політичні кроки.

«Тому дуже малоймовірно, що будь-яка подальша хвиля мобілізації буде здійснена до президентських виборів у березні 2024 року», – йдеться в повідомленні.

У британської розвідки є припущення, що передвиборча кампанія Путіна неофіційно розпочнеться в листопаді 2023 року.

«Хоча вибори в Росії є об'єктом втручання і контролю з боку кремля, вони залишаються основним інструментом політичної легітимації», – пояснили там.

Крім того, зазначається що ймовірно передвиборча кампанія Путіна буде зосереджена на темі Росії «як окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів». Цей наратив часто використовують для виправдання дій держави та консолідації влади Путіна.

Нагадаємо, триває 594-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень.

Теги: Велика Британія британська розвідка війна окупанти

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