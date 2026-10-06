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Один із ключових НПЗ Росії зупинив переробку після атаки дронів – Reuters

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Один із ключових НПЗ Росії зупинив переробку після атаки дронів – Reuters
Зупинка Волгоградського НПЗ відбувається на тлі серії успішних ударів по російській нафтовій інфраструктурі
фото: соцмережі

Підприємство здатне переробляти близько 14 млн тонн нафти на рік, а попередні атаки вже завдавали йому значних пошкоджень

Волгоградський нафтопереробний завод «Волгограднафтопереробка», який належить російській компанії «Лукойл», повністю зупинив переробку нафтової сировини після атаки безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Reuters.

За даними двох джерел видання у галузі, підприємство припинило переробку з 2 жовтня через пошкодження обладнання внаслідок атаки БпЛА. Російська влада підтверджувала масовану атаку безпілотників на промислову інфраструктуру Волгоградської області, однак назви конкретних підприємств не повідомляла.

Окупанти 2 жовтня заявили про масовану атаку БпЛА на промислові об'єкти області. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомляв про наслідки атаки, однак без уточнення, який саме об'єкт зазнав пошкоджень.

За інформацією журналістів, після атаки робота НПЗ була повністю припинена. Джерела агентства не уточнили, наскільки серйозні пошкодження обладнання та скільки часу може знадобитися для відновлення виробництва.

Волгоградський НПЗ є одним із великих нафтопереробних підприємств Росії. За даними компанії, завод здатний переробляти близько 14 млн тонн нафтової сировини на рік. Це становить близько 5% загального обсягу нафти, яку переробляють російські НПЗ.

Підприємство вже не вперше стає об'єктом атак безпілотників. Попередні масштабні атаки, які спричинили значні пошкодження, відбулися 29 травня та 31 липня.

Зупинка Волгоградського НПЗ відбувається на тлі серії ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Україна протягом останніх місяців атакує нафтопереробні заводи, нафтобази та інші об'єкти паливного сектору Росії.

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Теги: нафта росія дрон війна

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