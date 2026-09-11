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Трамп заявив, що не шкодує про рішення почати війну з Іраном

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Трамп заявив, що не шкодує про рішення почати війну з Іраном
Раніше Трамп заявляв, що очікує завершення війни після проміжних виборів у США
Фото: Reuters

Президент США вважає, що його прихильники пишаються протидією ядерній програмі Тегерана та прогнозує завершення конфлікту після виборів

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби мав можливість ухвалити рішення про початок війни з Іраном повторно, то вчинив би так само. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, відповідаючи на запитання про можливий вплив конфлікту на проміжні вибори до Конгресу в листопаді, передає «Главком».

«Я не вірю в слово «жаль». Завжди можна трохи поміркувати над собою. Якби мені довелося все повторити, я зробив би так само», – сказав Трамп.

Американський президент також вікинув припущення, що війна з Іраном могла розчарувати або деморалізувати частину його прихильників.

За словами Трампа, його виборці, навпаки, пишаються тим, що він не дозволяє Ірану отримати ядерну зброю.

«Я не думаю, що вони деморалізовані. Я думаю, вони дуже пишаються тим, що я не дозволяю Ірану мати ядерну зброю», – заявив глава Білого дому.

Трамп також повторив свій прогноз щодо завершення війни. Він заявив, що конфлікт може закінчитися одразу після проміжних виборів до Конгресу США.

«Все закінчиться одразу після виборів», – стверджує президент США.

Водночас напередодні Трамп заявляв, що Іран намагається вплинути на майбутні вибори, від результатів яких залежатиме, чи збереже Республіканська партія контроль над Конгресом.

Заяви Трампа пролунали на тлі повідомлень про можливість затяжного конфлікту з Іраном.

Напередодні The Wall Street Journal повідомила, що представники Білого дому обговорювали з Трампом сценарій, за якого війна може тривати до кінця його президентського терміну. За словами чиновників, Тегеран може продовжувати опір, попри військовий та політичний тиск з боку Вашингтона.

Раніше The New York Times також писала про оцінки американського військового командування щодо ситуації з боєприпасами. За даними видання, навесні та влітку віцепрезидент США Джей Ді Венс проводив телефонні розмови з американськими командирами, щоб отримати реальну оцінку перебігу війни. Військові, за інформацією NYT, повідомили про критично низькі запаси деяких важливих боєприпасів.

Попри ці оцінки, Трамп продовжує заявляти, що очікує завершення війни після проміжних виборів у США.

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Теги: вибори війна Дональд Трамп військові

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