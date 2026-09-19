Дронова загроза в Арктиці змусила Росію обмежити роботу чотирьох аеропортів
Аеропорти розташовані за тисячі кілометрів від України, два з них обслуговують великі російські енергетичні проєкти
У Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії через загрозу безпілотників тимчасово обмежували роботу одразу чотирьох аеропортів. Регіон розташований за тисячі кілометрів від України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання «Ямал-Медіа».
Вранці 19 вересня росавіація призупинила приймання та відправлення літаків в аеропортах Нового Уренгоя, Надима, Сабетти та Утреннього. Обмеження пояснили необхідністю гарантувати безпеку польотів.
Скільки саме безпілотників зафіксували в регіоні та якими могли бути їхні цілі, наразі невідомо. Також немає інформації про роботу російської протиповітряної оборони чи можливі ураження об'єктів.
Згодом у Ямало-Ненецькому автономному окрузі скасували режим безпілотної небезпеки. Росавіація також повідомила про зняття обмежень на приймання та відправлення літаків в аеропортах.
Два з чотирьох аеропортів, у яких було запроваджено обмеження, пов'язані з великими проєктами російського паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, аеропорт Сабетта обслуговує проєкт «Ямал СПГ» – одне з найбільших у Росії підприємств із виробництва скрапленого природного газу. Воно належить компанії «Новатек» та експортує продукцію Північним морським шляхом.
Раніше у вересні українські безпілотники вперше атакували енергетичний об'єкт у російській Арктиці. Після падіння уламків у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ виникла пожежа на промисловому майданчику.
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