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Вторгнення Росії у Литву реальне? Влада Вільнюса підготувала план евакуації мешканців до Польщі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Вторгнення Росії у Литву реальне? Влада Вільнюса підготувала план евакуації мешканців до Польщі
Польські прикордонники охороняють державний кордон
фото: SztabGenWP

Влада наголосила, що мешканці мають залишити місто завчасно, адже під час обстрілів евакуаційні маршрути використовувати не планують

Влада Вільнюса підготувала план евакуації мешканців литовської столиці на випадок військової загрози або масштабної кризи. Один із трьох основних маршрутів передбачає виїзд людей до Польщі, де Підляське воєводство вже готують до можливої ролі транзитного коридору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polskie Radio.

План передбачає три основні напрямки евакуації зі столиці. Крім маршруту до Польщі, мешканців у разі необхідності зможуть спрямовувати на північ та захід Литви. Конкретний напрямок і черговість виїзду залежатимуть від місця виникнення та масштабу загрози.

Представник Департаменту цивільної оборони Вільнюського міського самоврядування Жигімантас Соловйовас розповів, що оновлений план евакуації влада представила ще рік тому. «Одним із напрямків евакуації зі столиці має стати Польща», – сказав він.

Водночас влада наголосила, що організоване вивезення населення має розпочинатися до того, як загроза стане безпосередньою. Мешканцям столиці не радять розраховувати на можливість залишити Вільнюс евакуаційними маршрутами вже під час обстрілу.

«Мешканці Вільнюса не повинні розраховувати на те, що під час обстрілу вони залишатимуть місто одним з евакуаційних маршрутів», – підкреслив Соловйовас.

У разі безпосередньої атаки людям рекомендуватимуть залишатися в укриттях. У міській адміністрації пояснили, що одна з цілей підготовленого плану полягає в тому, щоб населення розуміло: евакуація має бути заздалегідь організованим і контрольованим процесом.

До відповідної системи регіонального планування країн Балтії включили й Підляське воєводство Польщі. Місцеві органи влади беруть участь у підготовці до можливих надзвичайних ситуацій та сценарію, за якого регіон стане транзитним коридором для евакуйованих.

Polskie Radio зазначає, що відповідні заходи готують на тлі війни поблизу східного кордону Польщі та ризику подальшої ескалації. При цьому наразі про евакуацію населення Вільнюса не йдеться – влада заздалегідь опрацювала сценарій дій на випадок майбутньої військової загрози або серйозної кризи.

Нагадаємо, Естонія, Латвія та Литва розробляють масштабні плани евакуації цивільного населення на випадок можливої агресії Росії. Сценарії передбачають переміщення сотень тисяч людей у разі вторгнення РФ або нарощування російської військової присутності поблизу кордонів країн Балтії.

Підготовку таких планів країни активізували на тлі різкого збільшення військових витрат Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Балтійські держави неодноразово попереджали союзників по НАТО про зростання загрози з боку Москви, зокрема через провокації російської авіації та безпілотників, кібератаки й дезінформаційні кампанії.

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Теги: Литва війна Польща росія

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