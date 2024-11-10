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Вартість Bitcoin оновила історичний максимум

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вартість Bitcoin оновила історичний максимум
Найбільша криптовалюта світу оновила свою максимальну ціну
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Біткоїн зріс на 4%

Вартість Біткоїна досягла нового історичного максимуму у $79 059, зрісши на 4%. Це сталося після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Про це повідомляє CoinDesk.

Зазначається, що Біткоїн зріс на 4%, збільшивши семиденний приріст до понад 16% після тижня, коли республіканець Трамп був обраний президентом США.

Раніше у ніч на 6 листопада вартість криптовалюти біткоїн зросла на 9,26% та досягла нового історичного максимуму, сягнувши позначки майже $75 тисяч.

Такий стрибок у ціні був пов'язаний із результатами президентських виборів у США. Коли почали надходити перші результати голосування, біткоїн підскочив на криптовалютних біржах Binance, Coinbase та інших вранці у середу. 

До слова, згідно з недавнім аналізом, проведеним аналітичною компанією IntoTheBlock, історичні цикли біткоїну вказують на те, що у 2025 році криптовалюта може продемонструвати солідне ралі

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Теги: Біткоїн криптовалюта гроші економіка рекорд

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