Санду звернулась до громадян після того, як отримала більшість голосів виборців

Санду заявила, що «Молдова довела свою силу та волю» під час виборів президента

Діюча президентка Молдови Майя Санду, яка балотується на другий термін та отримала більшість голосів, прокоментувала попередні результати виборів. Вона зазначила, що «Молдова перемогла», а громадяни країни «надали урок демократії, який заслуговує на те, щоб його записали в підручники історії».

«Молдова змогла продемонструвати свою волю і силу через голос кожного з нас. Ми довели, що об’єднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів нас принизити. Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи: брудні гроші, незаконний підкуп голосів, втручання в виборчі процеси з боку кримінальних угрупувань, поширення ненависті і страху в нашому суспільстві. Але наш народ об'єднався, і громадяни перемогли», – сказала кандидатка.

Майя Санду також звернулася до виборців російською мовою. «Дорогі молдовани, я вдячна кожному з вас, хто прийшов на вибори. Я почула ваш голос: і тих, хто підтримав мене, і тих, хто проголосував за пана Стояногло. Я зобов'язуюсь бути президентом для всіх вас. У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програє. Ми можемо мати різні точки зору, говорити різними мовами, але всі ми прагнемо миру, порозуміння та гідного життя для наших дітей. Це моя головна мета для Молдови на найближчі роки. Нам необхідно об'єднання суспільства», – сказала Санду російською.

Нагадаємо, після підрахунку майже всіх голосів Санду лідирує у гонці за президентство. Майя Санду знову стане президентом Молдови, адже навіть математичних шансів на перемогу Стояногло не залишилось. Не дивлячись на те, що Стояногло переміг за голосами виборців, які проголосували у Молдові, Санду підтримала абсолютна більшість громадян із числа діаспори.

Після закриття виборчих дільниць у Республіці Молдова проголосувати прийшли понад 54% виборців. Відповідно до закону, для визнання дійсним у другому турі має пройти не менше 1/5 виборців.

Чинна президентка Майя Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Пізніше поліція Молдови повідомила про мінування мосту, що з’єднує Придністров’я з рештою країни.