Головна Світ Політика
search button user button menu button

Санду звернулась до громадян після того, як отримала більшість голосів виборців

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Санду звернулась до громадян після того, як отримала більшість голосів виборців
Санду звернулась до громадян Молдови
фото з відкритих джерел

Санду заявила, що «Молдова довела свою силу та волю» під час виборів президента

Діюча президентка Молдови Майя Санду, яка балотується на другий термін та отримала більшість голосів, прокоментувала попередні результати виборів. Вона зазначила, що «Молдова перемогла», а громадяни країни «надали урок демократії, який заслуговує на те, щоб його записали в підручники історії».

«Молдова змогла продемонструвати свою волю і силу через голос кожного з нас. Ми довели, що об’єднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів нас принизити. Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи: брудні гроші, незаконний підкуп голосів, втручання в виборчі процеси з боку кримінальних угрупувань, поширення ненависті і страху в нашому суспільстві. Але наш народ об'єднався, і громадяни перемогли», – сказала кандидатка.

Майя Санду також звернулася до виборців російською мовою. «Дорогі молдовани, я вдячна кожному з вас, хто прийшов на вибори. Я почула ваш голос: і тих, хто підтримав мене, і тих, хто проголосував за пана Стояногло. Я зобов'язуюсь бути президентом для всіх вас. У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програє. Ми можемо мати різні точки зору, говорити різними мовами, але всі ми прагнемо миру, порозуміння та гідного життя для наших дітей. Це моя головна мета для Молдови на найближчі роки. Нам необхідно об'єднання суспільства», – сказала Санду російською.

Нагадаємо, після підрахунку майже всіх голосів Санду лідирує у гонці за президентство. Майя Санду знову стане президентом Молдови, адже навіть математичних шансів на перемогу Стояногло не залишилось. Не дивлячись на те, що Стояногло переміг за голосами виборців, які проголосували у Молдові, Санду підтримала абсолютна більшість громадян із числа діаспори. 

Після закриття виборчих дільниць у Республіці Молдова проголосувати прийшли понад 54% виборців. Відповідно до закону, для визнання дійсним у другому турі має пройти не менше 1/5 виборців.

Чинна президентка Майя Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Пізніше поліція Молдови повідомила про мінування мосту, що з’єднує Придністров’я з рештою країни.

Читайте також:

Теги: вибори Молдова гроші поліція Майя Санду відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Другий тур виборів у Молдові вирішить, чи залишиться чинний президент Мая Санду при владі
«Підривні дії» проти закордонних дільниць. Молдова остерігається диверсій РФ на виборах
Вчора, 10:04
Головні події ночі 31 жовтня
Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч
31 жовтня, 07:00
Російський журналіст злякався гучних звуків на протесті грузинських студентів
Студенти у Тбілісі прогнали російських журналістів з акції протесту
29 жовтня, 21:52
У аеропортах Туреччини правоохоронці проводять посилені перевірки
Туреччина змінила правила у аеропортах через ризик повторних терактів
24 жовтня, 14:11
Мешканцю Київщини загрожує 10 років тюрми за пограбування студентки
Мешканцю Київщини загрожує 10 років тюрми за пограбування студентки
18 жовтня, 09:41
На заправці біля села Возжаївка легковик влетів у вантажівку із салютами
На Далекому Сході вибухнула фура з феєрверками (відео)
17 жовтня, 22:00
Експрезидент США проголосував за Гарріс
100-річний експрезидент США Картер достроково проголосував на виборах за Гарріс
17 жовтня, 02:11
РФ сама собі нашкодила, заблокувавши «Діскорд»
Після блокування Discord російські війська на фронті частково втратили зв'язок
9 жовтня, 23:39
Дрон знищив дорогий російський ЗРК
Бійці ГУР знищили дорогий російський ЗРК «Оса» дроном за кілька сотень доларів
6 жовтня, 15:50

Політика

Єменські хусити з підтримкою Ірану перетворились у грізну військову силу – ООН
Єменські хусити з підтримкою Ірану перетворились у грізну військову силу – ООН
ЄС потрібна власна організація безпеки на кшталт НАТО – глава Європарламенту
ЄС потрібна власна організація безпеки на кшталт НАТО – глава Європарламенту
Санду звернулась до громадян після того, як отримала більшість голосів виборців
Санду звернулась до громадян після того, як отримала більшість голосів виборців
МНС Росії розробило посібник, як швидко хоронити трупи і рити братські могили
МНС Росії розробило посібник, як швидко хоронити трупи і рити братські могили
ЦАХАЛ вперше провів наземну операцію на території Сирії
ЦАХАЛ вперше провів наземну операцію на території Сирії
Майя Санду виграла вибори в Молдові
Майя Санду виграла вибори в Молдові

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
44K
Одіозний ексвоєнком Борисов, сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Чим це закінчилося?
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2024
9890
В одному з українських міст випав перший сніг
6458
Прогноз магнітних бур на 3-5 листопада: якою буде сонячна активність
6216
Лавров заявив, що Росія може захопити ще більше територій України

Новини

У Києві тривога тривала більше пів години
Сьогодні, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Вчора, 06:38
Заморозки, але без опадів: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 06:00
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua