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Влада різних регіонів Німеччини намагається врятувати заводи Volkswagen

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Влада різних регіонів Німеччини намагається врятувати заводи Volkswagen
Закриття заводів Volkswagen може серйозно вплинути на економіку регіонів Німеччини
фото із відкритих джерел

Влада німецьких федеральних земель обіцяє працювати разом, щоб зберегти заводи Volkswagen

Відразу чотири федеральні землі ФРН заявили в документі, що вони хочуть працювати спільно, щоб гарантувати, що автовиробник Volkswagen, який відчуває фінансові труднощі, не закриє жоден зі своїх заводів. Про це пише агентство Reuters.

За словами представників міністерств Нижньої Саксонії, Саксонії, Гессена та Берліна, головна мета – повне збереження всіх підрозділів компанії. «Це означає, що окремі локації не змагатимуться одна з одною. Економічні департаменти федеральних земель діятимуть солідарно та у тісній співпраці один з одним», – йдеться у заяві. 

Вони також відкинули різкі скорочення штату та заявили, що поновлення довгострокового контракту з метою забезпечення зайнятості має гарантувати збереження робочих місць.

Напруженість в компанії Volkswagen наростає, оскільки загроза закриття заводів поставила її на шлях зіткнення із впливовою профспілкою IG Metall.

IG Metall також має домовитися про нові трудові угоди для 130 тис. робітників основного бренду Volkswagen у Німеччині після того, як минулого місяця група розірвала угоди, які забезпечували зайнятість на шести її заводах у Західній Німеччині із середини 1990-х років.

До слова, 19 вересня видання Manager Magazin повідомило, що Volkswagen планує скоротити до 30 тис. робочих місць у ФРН у середньостроковій перспективі. Раніше фінансовий директор Volkswagen Арно Антліц вказував, що під загрозою можуть опинитися два заводи.

Нагадаємо, у Німеччині Volkswagen також вперше розглядає можливість закриття заводів в умовах, які «стали ще жорсткішими» через вихід на ринок Європи нових гравців, про що заявив генеральний директор Олівер Блюм.

Водночас, Volkswagen AG вдруге цього року знизив прогноз щодо прибутковості через зменшення попиту на легкові автомобілі.Volkswagen, який об'єднує такі марки, як Audi, Porsche, Škoda та інші, оголосив про зниження прогнозу операційної рентабельності на 2024 рік до 5,6% з попереднього прогнозу в 7%, головним чином через плановане закриття заводу Audi в Бельгії. 

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Теги: Volkswagen автомобіль завод Німеччина економіка автопром

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Авто

Влада різних регіонів Німеччини намагається врятувати заводи Volkswagen
Влада різних регіонів Німеччини намагається врятувати заводи Volkswagen
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