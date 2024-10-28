Індія відкриває перший приватний завод для виробництва військових літаків

Спільне підприємство Airbus SE і TATA Advanced Systems вироблятиме транспортні літаки для заміни застарілого флоту для військових Індії

Індія відкриває свій перший приватний завод із виробництва військових літаків, щоб зокрема знизити залежність від імпорту військової техніки. Про це пише Bloomberg.

Новий завод у штаті Гуджарат, побудований у партнерстві Airbus SE та Tata Advanced Systems, випускатиме транспортні літаки для заміни застарілого флоту індійських збройних сил. Очікується, що іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес та його індійський колега Нарендра Моді офіційно відкриють підприємство 28 жовтня.

За контрактом вартістю 219 мільярдів рупій ($2,6 млрд), підписаним три роки тому, Індія отримає 56 літаків C-295, з яких 16 буде вироблено в Іспанії, а решту – на індійському заводі. Перші літаки почнуть постачатись у 2026 році, а фінальна партія очікується у серпні 2031 року.

Цей проєкт також залучає індійські державні компанії, такі як Bharat Electronics Ltd. та Bharat Dynamics Ltd., які займуться виробництвом компонентів для літаків. Спочатку в індійських C-295s частка місцевих комплектуючих складе близько половини, але надалі планується її збільшення до 75%.

Літаки C-295 зможуть перевозити до 71 військовослужбовця або 9 тонн вантажу, що допоможе замінити застарілі Avro та радянські Ан-32, які вже виробляють свій ресурс.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може посприяти швидшому закінченню війни Росії проти України, адже його країна має великий вплив із точки зору економіки. На його переконання, Моді може впливати на закінчення війни.