Біткоїн побив історичний рекорд на тлі виборів у США

Біткоїн зріс у ціні на тлі очікуваної перемоги на президентських виборах у США «дружнього» до криптовалюти Дональда Трампа

Станом на 8:45 середи біткоїн уже торгувався за $74 689

У ніч на 6 листопада вартість криптовалюти біткоїн зросла на 9,26% та досягла нового історичного максимуму, сягнувши позначки майже $75 тисяч. Про це повідомляє CoinDesk.

Такий стрибок у ціні пов'язаний із результатами президентських виборів у США. Коли почали надходити перші результати голосування, біткоїн підскочив на криптовалютних біржах Binance, Coinbase та інших вранці у середу.

За даними Coinmarketcap, станом на 8:45 середи біткоїн уже торгувався за $74 689. Але вже о 9:40 за київським часом ціна пішла вниз та наразі становить $74 088.

Тим часом менші токени, такі як Ether та Dogecoin, також підскочили в ціні.

Зазначається, що біткоїн зріс на тлі очікуваної перемоги на президентських виборах у США «дружнього» до криптовалюти Дональда Трампа, яку трейдери переважно розглядають як оптимістичний фактор для індустрії.

Нагадаємо, що попередній історичний максимум біткоїна був 14 березня поточного року, коли його ціна піднялася до $73 780.

До слова, згідно з недавнім аналізом, проведеним аналітичною компанією IntoTheBlock, історичні цикли біткоїну вказують на те, що у 2025 році криптовалюта може продемонструвати солідне ралі.