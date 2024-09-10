На біткоїн чекає «масштабне ралі» у 2025 році

Наступний очікуваний пік для біткоїна може наступити влітку 2025 року





Згідно з недавнім аналізом, проведеним аналітичною компанією IntoTheBlock, історичні цикли біткоїну вказують на те, що у 2025 році криптовалюта може продемонструвати солідне ралі. Про це пише U.Today.

За даними IntoTheBlock, історично середня тривалість періоду між зниженням курсу біткоїну вдвічі та наступним піком становить близько 480 днів. Згідно з цією моделлю, наступний очікуваний пік припаде на літо 2025 року.

Події халвінгу біткоїну (цей термін згадується в коді біткоїна і означає зменшення винагороди, яку отримують майнери. Халвінг відбувається кожні 210 000 блоків транзакцій – приблизно раз на чотири роки, – «Главком»), що відбуваються раз на чотири роки, зменшують винагороду за видобуток нових блоків удвічі. Останній халвінг біткоїну стався 20 квітня 2024 при висоті блоку 840 000. Винагорода за блок біткоїну було знижено з 6,25 BTC до 3,125 BTC. На це історично випливало значне зростання цін, оскільки скорочення пропозиції нових біткоїнів на ринку часто призводить до збільшення попиту.

У поточному циклі ціна біткоїну знизилася майже на 12% порівняно з ціною на момент халвінгу в 63 900 доларів. Хоча в короткостроковій перспективі таке зниження може здатися бентежним, воно не є безпрецедентним. У минулих циклах також спостерігалися періоди консолідації чи незначного зниження, як ринок набирав обертів для значного ралі.

Поточна поведінка ринку говорить про період накопичення, коли інвестори, можливо, готуються до різкого зростання цін. На момент написання статті біткойн впав на 0,26% за останні 24 години, до $54 398.

З початку місяця ціна бїткоїна впала на 8%, перевищивши середнє за десятиліття зниження на 5%. Однак за падінням у вересні часто йде зростання. Біткойн часто зростає у жовтні. З 2013 року середнє падіння біткоїну у вересні становило 5%, у жовтні він підріс у середньому на 22%, а у листопаді – на 46%.

До слова, влада чотирьох країн здатна обвалити курс біткоїну, і серед них і Україна. За даними експертів компанії Kaiko, влада США, Китаю, Великої Британії та України може розпочати розпродаж своїх запасів біткоїнів у вересні. Курс першої криптовалюти через це здатний наблизитись до позначки $53 тис.