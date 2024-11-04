Електрика з космосу для тисяч будинків: Ісландія готує амбітний проєкт

Ісландія планує реалізувати проєкт отримання електрики з космосу за підтримки Transition Labs, Reykjavik Energy та Space Solar, який забезпечить електроенергією від 1500 до 3000 будинків

Ісландія може стати першою країною, яка використовує сонячну енергію з космосу. Проєкт ініціювала ісландська ініціатива зі сталого розвитку Transition Labs за підтримки енергетичної компанії Reykjavik Energy та британської Space Solar. Про це пише Interesting Engineering.

Компанія Space Solar уже підготувала першу сонячну панель, яку найближчим часом запустять на орбіту землі за допомогою мегаракети Starship від SpaceX.

«Перша установка Space Solar має початкову потужність 30 МВт, що забезпечує безперервне надійне електропостачання, яке не залежить від погоди чи часу доби. Проєкт має на меті цілодобово постачати економічно ефективну енергію, встановлюючи новий стандарт відновлюваної енергії. Кожна сонячна електростанція потужністю 30 МВт буде перенесена на орбіту за один запуск за допомогою мегарокети Starship від SpaceX», – йдеться у публікації.

Таким чином уже за п'ять років тисячі будинків може живити «космічна електрика». «Починаючи з 2030 року, система зможе генерувати енергію, достатню для живлення від 1500 до 3000 будинків. Сонячні панелі в космосі будуть вловлювати сонячне світло і передавати його у вигляді радіохвиль на наземну станцію, де воно перетворюватиметься в електроенергію для мережі», – зазначає Interesting Engineering.

Електростанції Space Solar побудовані з модульних основних будівельних блоків, які можна збирати в сонячні електростанції різних розмірів. Вони можуть працювати на різних висотах і постачати електроенергію в кілька країн одночасно.

Розробка та встановлення пілотної установки обійдеться у близько $800 млн. Однак розробники прогнозують, що така енергія буде у 4 рази дешевшою за ядерну. Якщо всі плани вдасться втілити в життя, то Ісландія стане першою країною світу, яка має джерело енергії в космосі, а сонячна енергетика складе серйозну конкуренцію наявним сьогодні джерелам енергії.

«Очікується, що система забезпечуватиме електроенергію приблизно в чверть вартості ядерної енергії, 2,25 мільярда доларів за гігават, що робить її конкурентоспроможною з відновлюваними джерелами енергії на Землі», – пишуть журналісти.

До слова, економіка Ісландії випереджає більшість європейських країн після загальнонаціонального запровадження скороченого робочого тижня без втрати оплати праці. За два роки до опитування більше ніж половина (59%) працівників дістали пропозицію про скорочення робочих годин. У більшості випадків (80% тих, хто взяв участь у програмі) працівники кажуть, що з ними консультувалися щодо того, як скорочені години роботи буде реалізовано на їхньому робочому місці.