Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Електрика з космосу для тисяч будинків: Ісландія готує амбітний проєкт

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Електрика з космосу для тисяч будинків: Ісландія готує амбітний проєкт
У 2030 році Ісландія почне отримувати енергію із космоса
фото із відкритих джерел

Ісландія планує реалізувати проєкт отримання електрики з космосу за підтримки Transition Labs, Reykjavik Energy та Space Solar, який забезпечить електроенергією від 1500 до 3000 будинків

Ісландія може стати першою країною, яка використовує сонячну енергію з космосу. Проєкт ініціювала ісландська ініціатива зі сталого розвитку Transition Labs за підтримки енергетичної компанії Reykjavik Energy та британської Space Solar. Про це пише  Interesting Engineering.

Компанія Space Solar уже підготувала першу сонячну панель, яку найближчим часом запустять на орбіту землі за допомогою мегаракети Starship від SpaceX.

«Перша установка Space Solar має початкову потужність 30 МВт, що забезпечує безперервне надійне електропостачання, яке не залежить від погоди чи часу доби. Проєкт має на меті цілодобово постачати економічно ефективну енергію, встановлюючи новий стандарт відновлюваної енергії. Кожна сонячна електростанція потужністю 30 МВт буде перенесена на орбіту за один запуск за допомогою мегарокети Starship від SpaceX», – йдеться у публікації.

Таким чином уже за п'ять років тисячі будинків може живити «космічна електрика». «Починаючи з 2030 року, система зможе генерувати енергію, достатню для живлення від 1500 до 3000 будинків. Сонячні панелі в космосі будуть вловлювати сонячне світло і передавати його у вигляді радіохвиль на наземну станцію, де воно перетворюватиметься в електроенергію для мережі», – зазначає Interesting Engineering.

Електростанції Space Solar побудовані з модульних основних будівельних блоків, які можна збирати в сонячні електростанції різних розмірів. Вони можуть працювати на різних висотах і постачати електроенергію в кілька країн одночасно.

Розробка та встановлення пілотної установки обійдеться у близько $800 млн. Однак розробники прогнозують, що така енергія буде у 4 рази дешевшою за ядерну. Якщо всі плани вдасться втілити в життя, то Ісландія стане першою країною світу, яка має джерело енергії в космосі, а сонячна енергетика складе серйозну конкуренцію наявним сьогодні джерелам енергії.

«Очікується, що система забезпечуватиме електроенергію приблизно в чверть вартості ядерної енергії, 2,25 мільярда доларів за гігават, що робить її конкурентоспроможною з відновлюваними джерелами енергії на Землі», –  пишуть журналісти. 

До слова, економіка Ісландії випереджає більшість європейських країн після загальнонаціонального запровадження скороченого робочого тижня без втрати оплати праці. За два роки до опитування більше ніж половина (59%) працівників дістали пропозицію про скорочення робочих годин. У більшості випадків (80% тих, хто взяв участь у програмі) працівники кажуть, що з ними консультувалися щодо того, як скорочені години роботи буде реалізовано на їхньому робочому місці.

Читайте також:

Теги: втрати альтернативна енергетика SpaceX космос Ісландія економіка енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цифри «Левади» показують, що підморозок по лінії фронту буде сприятливо сприйнятий росіянами
Росія більше не хоче воювати? Що треба знати про свіже соцопитування з РФ
10 жовтня, 18:52
У своїх відео Тринадцятий озвучував реальні втрати окупантів
У Росії затримали блогера, який критикував військове командування
5 жовтня, 16:24
Воїни 72-ї бригади в напівоточеному Вугледарі
Вихід з Вугледара. Новий комбриг «Чорних запорожців» пояснив, чому відступ не був здійснений раніше
8 жовтня, 12:13
На Харківському напрямку ЗСУ ліквідували російський гвинтокрил Мі-8
На Харківському напрямку ЗСУ знищили російський Мі-8
11 жовтня, 13:56
Росіяни несуть важкі втрати
Завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні
12 жовтня, 02:08
Супутник Intelsat 33e припинив роботу через аномалію
Супутник Boeing розвалився на орбіті за загадкових обставин
24 жовтня, 13:51
Стартап використовуватиме космічну платформу, надану Apex
Учені знайшли інноваційний спосіб видобутку сонячної енергії: як він працює
24 жовтня, 13:48
Держава не забезпечила умови для залучення інвесторів в зелену енергетику – експерт
Держава не забезпечила умови для залучення інвесторів в зелену енергетику – експерт
2 листопада, 16:09
Блінкен зустрінеться із лідерами близькосхідних країн
Блінкен у Лондоні зустрінеться з лідерами близькосхідних країн – CNN
25 жовтня, 04:24

HiTech

Японія запустила флагманську ракету з військовим супутником (відео)
Японія запустила флагманську ракету з військовим супутником (відео)
Електрика з космосу для тисяч будинків: Ісландія готує амбітний проєкт
Електрика з космосу для тисяч будинків: Ісландія готує амбітний проєкт
Хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку на російські банки у Криму
Хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку на російські банки у Криму
Ілон Маск веде переговори на Близькому Сході щодо штучного інтелекту – FT
Ілон Маск веде переговори на Близькому Сході щодо штучного інтелекту – FT
Цукерберг вирішив кинути новий виклик Google
Цукерберг вирішив кинути новий виклик Google
«Нова ера оборони»: Ізраїль замовив лазерні установки ППО на $500 млн
«Нова ера оборони»: Ізраїль замовив лазерні установки ППО на $500 млн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
76K
«Доведеться підписувати капітуляцію»: ветеран ЗСУ зробив різку заяву
52K
Одіозний ексвоєнком Борисов, сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Чим це закінчилося?
35K
В одному з українських міст випав перший сніг
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
11K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)

Новини

Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Сьогодні, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua