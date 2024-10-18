Вистачило б зварити каші на 412 людей: до Києва прямує гарбуз-рекордсмен

Щоб доставити велетня із села Суворовка Дніпропетровська області до Києва на реєстрацію рекорду, четверо чоловіків вантажили його на автомобіль

У Києві можна буде побачити, а також сфотографуватись із найбільшим в Україні гарбузом, вагою 137,5 кг. Гарбуз, який потрапив до Національного реєстру рекордів продадуть на аукціоні, а кошти буде спрямовано на підтримку ЗСУ. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За її словами, Національний реєстр рекордів визнав цього велетня найбільшим в Україні. Гарбузовою кашею з нього можна нагодувати 412 людей.

Щоб доставити велетня із села Суворовка Дніпропетровська області до Києва на реєстрацію рекорду, четверо чоловіків вантажили його на автомобіль. Обхват та всі інші діагоналі та радіуси цього велетня будуть замірятися на Гарбуз-фесті у Києві 19 жовтня 2024 року о 12.00. Там же буде створена фотозона з цим унікальним гарбузовим експонатом.

Сорт гарбуза – Атлантичний гігант. Після реєстрації рекорду гарбуз-велетень буде виставлений на аукціон, а кошти перераховані на потреби ЗСУ. До участі в аукціоні в першу чергу запрошують рестораторів, фотомайстрів, фермерів, організаторів хеллоунів та всіх бажаючих.

Раніше повідомлялося, що у селі Підгірці Київської області було встановлено рекорд України «Найдовший ланцюг з українських хустин». Він об'єднав усю Україну, адже хустки для рекорду були надіслані з різних міст.