Тисяча від Зеленського: народна депутатка розповіла, звідки візьмуть гроші на виплати

Ольга Василевська-Смаглюк пояснила, що мета допомоги – створити внутрішній попит

Ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала. Про це розповіла в ефірі «Київ24» розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, відповідаючи на запитання, звідки держава візьме гроші на виплати.

«Ця ідея виникла через те, що ми не розраховували, але отримали закордонну допомогу нашому бюджету. І так у нас з’явилися кошти, які ми можемо розподілити серед населення», – пояснила вона.

На сім'ю, за словами нардепки, це буде в середньому 5 тисяч гривень.

«Це не багато, але й не мало. Для того, щоб виділити якусь окрему категорію осіб, це дуже важко буде адмініструвати. Загалом, якщо я правильно розумію ідею президента, це створює внутрішній попит, це допомагає населенню, але на наступний рік я не знаю, чи варто розраховувати на таку допомогу», – зазначила Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Нагадаємо, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток «Дія».

У 2022 році гроші з «єПідтримки» можна було витрачати на будь-які продукти чи товари без обмежень. Крім того, можна переказувати гроші на інші карти.

До слова, Україна готує внутрішній план посилення. Зокрема, до роботи над ним планують залучити громадянське суспільство.

Як відомо, станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 млрд грн. Від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн (56%).

Так, середня сума мікропозики збільшилась у 1,4 раза, порівнюючи з минулим роком, та сягнула 6776 грн. Майже 4 млн кредитних договорів на загальну суму 26,7 млрд грн було укладено за перше півріччя 2024 року. Кількість договорів за цей період зросла лише на 1,5%, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року.