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Нардеп ініціює збільшення виплат при народженні дитини

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Нардеп ініціює збільшення виплат при народженні дитини
Розмір виплат при народженні дитини в Україні не переглядали з 2014 року
фото з відкритих джерел

Гончаренко пропонує прив'язати виплати до прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку

Народний депутат України від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко ініціює збільшення грошової допомоги при народженні дитини. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі

Як зазначив політик, відповідний законопроєкт №12184 він уже подав до Верховної Ради. 

«Щомісячна виплата становить 860 гривень. Я робив розпаковку, що можна купити на ці копійки. Практично нічого. Я реєстрував петицію, щоб виплати були збільшені. Всім байдуже. Але хочуть, щоб якось покращувалась демографічна ситуація», – йдеться у дописі.

У своєму документі Гончаренко пропонує прив'язати виплати при народженні до прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Одноразова виплата має 25 прожиткових мінімумів, а решту допомоги виплачувати протягом 3 років рівними частинами.

Зазначимо, що наразі допомога при народженні дитини становить 41280 гривень. Її розмір не переглядали з 2014 року. 

Нагадаємо, що у 2025 році Кабмін відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Це вплине на розмір соціальних виплат. 

 

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Теги: Верховна Рада соцвиплати гроші Олексій Гончаренко законопроєкт

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