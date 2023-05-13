Виробництво пшениці в Україні різко скоротиться. Прогноз мінсільгосп США

Передбачається, що Україна зможе експортувати 10 млн тонн пшениці порівняно з 15 млн тонн у поточному 2022/23 році

Причиною зменшення об'ємів стане менший урожай і скорочення експортних запасів

Міністерство сільського господарства США прогнозує зниження виробництва пшениці в Україні на 2023/2024 маркетинговий рік на 21% Про це йдеться у звіті відомства.

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Передбачається, що Україна зможе експортувати 10 млн тонн пшениці порівняно з 15 млн тонн у поточному 2022/23 році, кукурудзи ж натомість становитиме 16,5 млн тонн порівняно з 25,5 млн тонн.

Міністерство сільського господарства США пояснює, що причиною зменшення об'ємів стане менший урожай і скорочення експортних запасів. Відомство поліпшило оцінку експорту пшениці на цей рік на 0,5 млн тонн – до 15 млн тонн, пояснивши це кращою, ніж очікувалося, роботою «зернового коридору» і «ліній солідарності».

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Однак міністерство очікує падіння виробництва на 4,4 млн тонн до 16,5 млн тонн у порівнянні з минулим роком. Збір інших зернових знизиться до 28,67 млн тонн із 34,06 млн тонн торік і 53,51 у 2021/2022 минулого року.

Так, кукурудзи буде зібрано 22 млн тонн порівняно з 27 млн тонн минулого, ячменю – 5,9 млн тонн проти 6,18 млн тонн, вівса - 350 тис. тонн проти 390 тис. тонн і 478 тис. тонн.

Нагадаємо, у Стамбулі завершилися дводенні переговори по Чорноморській зерновій ініціативі на рівні заступників міністрів оборони, було домовлено про продовження переговорів у цьому ж форматі найближчим часом, а також про повернення суден та екіпажів, які вимушено залишилися в Україні.

До слова, сповільнення темпів експорту українського збіжжя спричинені завершенням терміну зернової угоди.

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Україна за сприятливих умов угоди мала можливість проводити експорт близько 29,5 млн тонн сільськогосподарської продукції. Найбільша частка серед цієї кількості припадає на кукурудзу – 14,9 млн тонн, на другому місці іде пшениця – 8,1 млн тонн.