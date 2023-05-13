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Виробництво пшениці в Україні різко скоротиться. Прогноз мінсільгосп США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Виробництво пшениці в Україні різко скоротиться. Прогноз мінсільгосп США
Передбачається, що Україна зможе експортувати 10 млн тонн пшениці порівняно з 15 млн тонн у поточному 2022/23 році
фото з відкритих джерел

Причиною зменшення об'ємів стане менший урожай і скорочення експортних запасів

Міністерство сільського господарства США прогнозує зниження виробництва пшениці в Україні на 2023/2024 маркетинговий рік на 21% Про це йдеться у звіті відомства.

Передбачається, що Україна зможе експортувати 10 млн тонн пшениці порівняно з 15 млн тонн у поточному 2022/23 році, кукурудзи ж натомість становитиме 16,5 млн тонн порівняно з 25,5 млн тонн.

Міністерство сільського господарства США пояснює, що причиною зменшення об'ємів стане менший урожай і скорочення експортних запасів. Відомство поліпшило оцінку експорту пшениці на цей рік на 0,5 млн тонн – до 15 млн тонн, пояснивши це кращою, ніж очікувалося, роботою «зернового коридору» і «ліній солідарності».

Однак міністерство очікує падіння виробництва на 4,4 млн тонн до 16,5 млн тонн у порівнянні з минулим роком. Збір інших зернових знизиться до 28,67 млн тонн із 34,06 млн тонн торік і 53,51 у 2021/2022 минулого року.

Так, кукурудзи буде зібрано 22 млн тонн порівняно з 27 млн тонн минулого, ячменю – 5,9 млн тонн проти 6,18 млн тонн, вівса - 350 тис. тонн проти 390 тис. тонн і 478 тис. тонн.

Нагадаємо, у Стамбулі завершилися дводенні переговори по Чорноморській зерновій ініціативі на рівні заступників міністрів оборони, було домовлено про продовження переговорів у цьому ж форматі найближчим часом, а також про повернення суден та екіпажів, які вимушено залишилися в Україні.

До слова, сповільнення темпів експорту українського збіжжя спричинені завершенням терміну зернової угоди.

Україна за сприятливих умов угоди мала можливість проводити експорт близько 29,5 млн тонн сільськогосподарської продукції. Найбільша частка серед цієї кількості припадає на кукурудзу – 14,9 млн тонн, на другому місці іде пшениця – 8,1 млн тонн.

Теги: США експорт зерно Україна

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