Буданов розповів про пригоди двійника Путіна в Україні

Російський диктатор не наважився особисто приїхати в Україну

Замість президента Росії Володимира Путіна окуповані українські території у Херсонській та Луганській областях відвідував його двійник. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів у інтервʼю «РБК-Україна».

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Російський диктатор не наважився особисто приїхати в Україну, тож замість себе відправив двійника. Проте навіть із цим виникли проблеми.

«Цього разу, до речі, коли нібито Путін приїздив нібито на південь, як ви сказали, вони взагалі трохи недопрацювали, тому що кожну його поїздку є певний протокол, який вони не порушують ніколи. Його має супроводжувати певний літак, військово-президентський борт. Цього разу вони його забули. Проколи бувають», – зауважив начальник розвідки.

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Також Буданов запевнив, що двійник таки справді відвідував окуповані території.

Раніше повідомлялося, що Путін відвідав Херсонщину та Луганщину. Проте мережа висміяла візит Путіна в окуповані області України: сумніваються у тому, що це дійсно був російський президент, а не його двійник. Та й кепкують з того, що справжній Путін навряд чи б наважився поїхати так далеко.

До слова, Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео). Згодом Путін зізнався, чому і до кого їздив в Україну.

Зауважимо, аналіз поїздок Путіна виявив деякі дивацтва, які можна пояснити заздалегідь зробленим записом відео. Так, російський диктатор обмовився, що скоро настане Великдень, коли дарував військовим ікону. На момент публікації відео Великдень уже настав. Також з інших деталей, що потрапили на відео, стає ясно, що якщо весь маршрут Путіна був пророблений в один день, тоді йому довелося б спочатку злітати в Генічеськ, після чого повернутися до Москви, і звідти вже вирушити до Луганської області.

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Крім того, попри російські заяви про нібито візит російського диктатора Володимира Путіна на окуповані території України, все вказує на те, що до Херсонської області приїздив його двійник. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

Як відомо, 19 березня посеред ночі у Кремлі повідомили, ніби Путін відвідав Маріуполь, який російська армія розбомбила після повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше диктатор Путін відвідав Крим для відкриття школи мистецтв.