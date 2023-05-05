Темп експорту українського збіжжя падає: причина

Покупці побоюються, що кораблі з українським зерном будуть заблоковані

Сповільнення темпів експорту українського збіжжя спричинені завершенням терміну зернової угоди. Як повідомляє Reuters, покупці побоюються, що кораблі будуть заблоковані, якщо все-таки невдовзі не вдасться продовжити зернову угоду.

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Україна за сприятливих умов угоди мала можливість проводити експорт близько 29,5 млн тонн сільськогосподарської продукції. Найбільша частка серед цієї кількості припадає на кукурудзу – 14,9 млн тонн, на другому місці іде пшениця – 8,1 млн тонн.

«Однак кількість суден, які приходять, аби забрати вантажі, скоротилася цього тижня до двох суден на день із трьох-чотирьох суден у середньому протягом останніх трьох тижнів», – зазначає ЗМІ.

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Reuters відзначає, що данський судноплавна група NORDEN є однією з тих, хто відмовився відправляти кораблі за зерном до України через побоювання, що вони там застрягнуть.

«Зараз ми не беремо участі в цій торгівлі... Це ризикована сфера – дуже важко передбачити, що станеться», – сказав генеральний директор NORDEN Ян Ріндбо.

Також видання нагадує, що Росія погрожувала вийти з угоди 18 травня. Поки про продовження офіційно повідомлено не було. Як зазначили в пресслужбі генерального секретаря ООН, переговори про продовження зернової ініціативи повинні відбутися наступного тижня у Стамбулі.

Для відряджання зерна потрібно щонайменше 9 днів, що охоплює необхідні перевірки.

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«Аналіз платформи морських і товарних даних Shipfix показав, що кількість вантажних замовлень – глобальних запитів на доступні судна для перевезення зерна з України – впала до 355 у квітні з 489 замовлень, надісланих на ринок у березні», – зазначає Reuters.

Наразі на ринку 107 форвардних замовлень на зерно для суден, з них 94 на травень і лише кілька замовлень на наступні місяці, повідомляє Shipfix.