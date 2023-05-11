У Стамбулі сторони не домовилися про продовження «зернової угоди»

Проведені протягом двох днів були корисними та відзначалися конструктивними підходами сторін

У Стамбулі завершилися дводенні переговори по Чорноморській зерновій ініціативі на рівні заступників міністрів оборони, було домовлено про продовження переговорів у цьому ж форматі найближчим часом, а також про повернення суден та екіпажів, які вимушено залишилися в Україні. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сторони домовилися продовжити на технічному рівні у чотиристоронньому форматі зусилля, майданчик для яких надає Туреччина, для забезпечення ефективної роботи Зернової ініціативи в найближчий період», – повідомили в міністерстві.

Зазначається, що проведені протягом двох днів були корисними та відзначалися конструктивними підходами сторін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сторонами продемонстровано позитивний підхід щодо координації повернення наших торговельних суден та їхніх екіпажів, які залишилися в українських портах через конфліктні умови, до планування та проведення евакуації», – йдеться в заяві міністерства.

Також було домовлено, що ця операція стане зразком для евакуації суден інших країн, які залишилися в українських портах, і будуть підтримані дії в цьому напрямку, що проводитимуться найближчим часом.

У документі наголошується на значенні Чорноморської зернової ініціативи щодо стабілізації цін на продовольство в усьому світі та її важливе значення з точки зору світової для продовольства та безпеки.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook наголосив, що українська делегація в чергове під час перемовин зазначила, що «зернова ініціатива» має бути продовжена на більший термін та розширена. Це дасть прогнозованість та впевненість як світовому, так і українським ринкам.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Але для цього потрібно відновити реєстрацію вхідного флоту та проведення інспекцій без штучних затримок та відповідно до процедур Спільного координаційного центру (СКЦ)», – переконаний очільник Міністерства відновлення.

Нагадаємо, 10-11 травня в Стамбулі проходили переговори по «зерновій угоді» на рівні заступників міністрів оборони Туреччини, України, Росії та представників ООН. Учора міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про те, що дія угоди про «зерновий коридор» у Чорному морі може бути продовжена ще щонайменше на два місяці.

До слова, у межах угоди про експорт продовольства з українських портів експортовано майже 30 млн тонн продукції. Про це повідомив Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі.

З 1 травня кількість інспекцій значно скоротилася – у середньому проводиться по дві-три перевірки суден на день.