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Забезпечення рівних умов для всіх учасників ринку газу дозволить зберегти його – ЗМІ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Забезпечення рівних умов для всіх учасників ринку газу дозволить зберегти його – ЗМІ
Завдяки частковому експорту вугілля та газу Україна може залучити додаткові ресурси для відновлення енергосистеми після масованих атак
фото: ДТЕК

Після повномасштабного вторгнення був заборонений експорт газу

Для збереження ринкових умов функціонування ринку природного газу потрібно реалізувати цивілізований підхід та рівні умови для всіх учасників ринку. Це важливе питання на шляху України до європейської інтеграції. Про це йдеться у матеріалі видання «ЕнергоБізнес».

В ньому зазначається, що бойові дії та руйнування промислових підприємств призвели до профіциту газу в Україні. Побутові та промислові споживачі скоротили споживання, через що постраждали приватні видобувні компанії і вони були змушені закачувати газ у підземні сховища.

Також після повномасштабного вторгнення був заборонений експорт газу. Це закрило можливість для приватного бізнесу реалізовувати газ за кордоном в умовах зруйнованого ринку збуту в Україні.

За такої урядової політики у 2022 році видобуток приватними компаніями вже скоротився з 5 до 4,3 млрд кубометрів. У подальшому прогнозується зниження приватного видобутку до 3,9 млрд куб. м або навіть нижче через відсутність коштів для інвестування, йдеться у матеріалі.

На тлі цієї ситуації, «Нафтогаз України» анонсував викуповування надлишкового газу поточного видобутку. Однак проблема газу приватного видобутку в ПСГ не вирішена, а ціни, за якими НАК «Нафтогаз» пропонує викупити газ, не мотивують до збільшення видобутку.

«В ситуації, що склалася, диктування таких умов з боку держави призведе до стагнації та подальшого руйнування приватного газовидобутку, а також нівелювання всіх заходів щодо формування в Україні прозорого ринку газу. Так, враховуючи відсутність можливості збуту ресурсу приватних компаній, викупляти нереалізований газ з боку держави із прив’язкою до європейських індикативів було б правильним цивілізованим підходом», – вказує авторка матеріалу.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус запропонував відновити експорт газу та вугілля. За його словами, завдяки частковому експорту вугілля та газу Україна може залучити додаткові ресурси для відновлення енергосистеми після масованих атак.

Теги: Нафтогаз України експорт вугілля Україна Андрій Герус

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