«Рамштайні-11»: журналісти назвали головні вимоги України до союзників

Обізнані про підготовку до зустрічі чиновники заявили, що Київ проситиме у партнерів поповнити «свої запаси, що зменшуються»

Західна розвідка, якою цього року поділилися союзники по НАТО, попередила, що Росія накопичує винищувачі та ударні вертольоти поблизу лінії фронту в Україні

На 11 зустрічі контактної групи з оборони у форматі «Рамштайн» Україна закликатиме до термінових поставок ракет до зенітно-ракетних комплексів (ППО), побоюючись, що гостра їх нестача може дозволити Росії розпочати масовані бомбардування. Про це пише Financial Times.

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За словами трьох офіційних осіб, поінформованих про підготовку, Київ наполягатиме на тому, щоб союзники «поповнили запаси» на зустрічі «Рамштайн» у п'ятницю.

Як пише видання, на Заході побоюються, що без належної протиповітряної оборони «давно запланований контрнаступ проти окупаційних російських військ може зазнати невдачі».

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Так, як уточнюється у статті, нещодавні постачання винищувачів МіГ в Україну «частково призначені для пом'якшення загрози з боку великої повітряної потужності Росії, яка досі недостатньо використовується». Але «Київ відчайдушно потребує більшої кількості ракет», здатних збивати винищувачі.

«Тема протиповітряної оборони малої дальності дедалі частіше піднімається українцями», – зазначив один європейський чиновник.

За словами спірозмовників, якщо Росія зможе діставати вглиб України некерованими авібомбами, скидаючи їх із літаків, то «буде біда» і такий сценарій має «похмурий вигляд».

Західна розвідка, якою цього року поділилися союзники по НАТО, попередила, що Росія накопичує винищувачі та ударні вертольоти поблизу лінії фронту в Україні.

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Це викликало негайне зростання коштів протиповітряної оборони, у тому числі за рахунок пакету підтримки США на $2 млрд, про який було оголошено наприкінці лютого.

Згідно з документами, з якими ознайомилася Financial Times, наприкінці лютого США оцінили, що до 23 травня здатність України захищати свої війська на передовій буде «повністю знижена».

Як розповіло одне з джерел, це підвищує ризик того, що як тільки розпочнеться український контрнаступ, «Україна вже не зможе підтримувати контроль над власним небом».

«Це зробило б її сили «дуже вразливими» і, що не менш важливо, дозволило б російським ВКС «проникнути в будь-яку точку України, куди вони забажають», – додав він.

Як пише FT, навіть за адекватних постачань зенітних боєприпасів Україна, як і раніше, зіткнеться з серйозною проблемою проведення давно запланованого контрнаступу, спрямованого на витіснення Росії з південно-східних районів країни.

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Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков раніше повідомив, що засідання 11 Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться на авіабазі Rammstein у Німеччині. За його словами, пріоритети української делегації незмінні, насамперед це системи протиповітряної оборони. Другий пункт, за словами міністра, – броньована техніка і снаряди для важкої артилерії 155-го калібру. Третій пункт – засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), дрони й антидрони. Також повідомлялося, що наступна зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі «Рамштайн» 21 квітня.