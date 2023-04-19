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«Рамштайні-11»: журналісти назвали головні вимоги України до союзників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Рамштайні-11»: журналісти назвали головні вимоги України до союзників
Обізнані про підготовку до зустрічі чиновники заявили, що Київ проситиме у партнерів поповнити «свої запаси, що зменшуються»
фото: mil.in.ua

Західна розвідка, якою цього року поділилися союзники по НАТО, попередила, що Росія накопичує винищувачі та ударні вертольоти поблизу лінії фронту в Україні

На 11 зустрічі контактної групи з оборони у форматі «Рамштайн» Україна закликатиме до термінових поставок ракет до зенітно-ракетних комплексів (ППО), побоюючись, що гостра їх нестача може дозволити Росії розпочати масовані бомбардування. Про це пише Financial Times.

За словами трьох офіційних осіб, поінформованих про підготовку, Київ наполягатиме на тому, щоб союзники «поповнили запаси» на зустрічі «Рамштайн» у п'ятницю.

Як пише видання, на Заході побоюються, що без належної протиповітряної оборони «давно запланований контрнаступ проти окупаційних російських військ може зазнати невдачі».

Так, як уточнюється у статті, нещодавні постачання винищувачів МіГ в Україну «частково призначені для пом'якшення загрози з боку великої повітряної потужності Росії, яка досі недостатньо використовується». Але «Київ відчайдушно потребує більшої кількості ракет», здатних збивати винищувачі.

«Тема протиповітряної оборони малої дальності дедалі частіше піднімається українцями», – зазначив один європейський чиновник.

За словами спірозмовників, якщо Росія зможе діставати вглиб України некерованими авібомбами, скидаючи їх із літаків, то «буде біда» і такий сценарій має «похмурий вигляд».

Західна розвідка, якою цього року поділилися союзники по НАТО, попередила, що Росія накопичує винищувачі та ударні вертольоти поблизу лінії фронту в Україні.

Це викликало негайне зростання коштів протиповітряної оборони, у тому числі за рахунок пакету підтримки США на $2 млрд, про який було оголошено наприкінці лютого.

Згідно з документами, з якими ознайомилася Financial Times, наприкінці лютого США оцінили, що до 23 травня здатність України захищати свої війська на передовій буде «повністю знижена».

Як розповіло одне з джерел, це підвищує ризик того, що як тільки розпочнеться український контрнаступ, «Україна вже не зможе підтримувати контроль над власним небом».

«Це зробило б її сили «дуже вразливими» і, що не менш важливо, дозволило б російським ВКС «проникнути в будь-яку точку України, куди вони забажають», – додав він.

Як пише FT, навіть за адекватних постачань зенітних боєприпасів Україна, як і раніше, зіткнеться з серйозною проблемою проведення давно запланованого контрнаступу, спрямованого на витіснення Росії з південно-східних районів країни.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков раніше повідомив, що засідання 11 Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться на авіабазі Rammstein у Німеччині. За його словами, пріоритети української делегації незмінні, насамперед це системи протиповітряної оборони. Другий пункт, за словами міністра, – броньована техніка і снаряди для важкої артилерії 155-го калібру. Третій пункт – засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), дрони й антидрони. Також повідомлялося, що наступна зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі «Рамштайн» 21 квітня.

Теги: розвідка росія міністр чиновник бомбардування Україна Олексій Резніков контрнаступ війна

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