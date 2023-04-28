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Заборону знято: Єврокомісія узгодила з п'ятьма країнами імпорт української агропродукції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Заборону знято: Єврокомісія узгодила з п'ятьма країнами імпорт української агропродукції
фото: Факти ICTV

Серед іншого ЄК узгодила пакет підтримки на 100 мільйонів євро для постраждалих фермерів у 5 країнах-членах ЄС

Єврокомісія досягла політичної угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо агропродовольчої продукції з України. Про це у своєму Twіtter написав  виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

«ЄК досягла принципової угоди з Болгаріє , Угорщиною, Польще , Румунією та Словаччиною щодо українських агропродовольчих товарів. Ми вжили заходів для вирішення проблем фермерів у сусідніх країнах ЄС та в Україні», – написав він.

Ключові елементи угоди, узгоджені з Україною:

  • Відкликання односторонніх заходів Польщі, Словаччини, Болгарії та Угорщини;
  • виняткові заходи захисту для 4 продуктів: пшениця, кукурудза, ріпак, насіння соняшнику;
  • пакет підтримки на 100 мільйонів євро для постраждалих фермерів у 5 країнах-членах ЄС;
  • розслідування щодо деяких інших продуктів, включно з соняшниковою олією;
  • робота над забезпеченням експорту в інші країни «шляхами солідарності».

Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія мають зняти односторонні заборони на ввезення продуктів з України в обмін на допомогу у розмірі 100 мільйонів євро для фермерів, які постраждали від затоварювання зерном.

Раніше ЄК оголосила, що розглядає можливість ухвалення додаткового пакету заходів підтримки для фермерів з ЄС, які зазнали втрат після напливу української сільськогосподарської продукції.

19 квітня повідомлялося, що Єврокомісія має намір запровадити заборону на імпорт зерна з України через його надлишок у деяких країнах ЄС. Уточнюється, що ЄК потребуватиме згоди Києва на ці заходи, щоб уникнути оскарження рішення у Світовій організації торгівлі.

Нагадаємо, уп'ятницю, 21 квітня, Польща відновила транзит української сільськогосподарської продукції до Європи, який тиждень тому було припинено через побоювання Варшави, що приплив дешевого продовольства з України завдає шкоди польським фермерам.

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Теги: Польща Єврокомісія експорт Словаччина імпорт Румунія Угорщина транзит пшениця Болгарія Україна

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