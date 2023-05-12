Іван Марчук святкує день народження: цікаві факти про легендарного художника

Цікаві факти про Івана Марчука:

Напрацювання митця оцінені в понад п'ять тисяч картин.

До 200 персональних виставок його полотен – і де б не був особливе захоплення викликає техніка виконання Івана Марчука.

Мова про геніальний очерк-стиль в живописі «плетиво з ниток», або так званий «пльонтанізм». Слово походить від українського «пльонтати», тобто «плести». Цей термін знають у світі, у словнику міжнародного мистецтва він став визначенням системи творчого мислення та спостереження за світом.

Всесвітньо відомого художника довгий час не визнавали на Батьківщині й понад 10 років він прожив в еміграції.

Марчук своєю творчістю заперечував канони соцреалістичного мистецтва. Відтак, радянська влада прагнула знищити його як мистецьку одиницю.