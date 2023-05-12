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Іван Марчук святкує день народження: цікаві факти про легендарного художника

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Іван Марчук святкує день народження: цікаві факти про легендарного художника
Іван Марчук
колаж: glavcom.ua

Видатному українцю виповнилось 87 років

Сьогодні 87-річчя святкує найвідоміший і найтитулованіший український художник в світі, почесний громадянин Канева, Києва і Тернополя, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, геній сучасності за рейтингом «100 геніїв сучасності», укладеним британською газетою «Дейлі телеграф» – Іван Марчук.

«Навряд чи в Україні знайдеться людина, яка не чула б про цього славетного українця, не пам’ятала колоритний образ з довгими вусами. Геніальність, українська ідентичність відчувається в його зовнішності, манері вдягатися, говорити, та й в кожній картині, що зачаровує», – йдеться у привітанні Канівської міськради.

Цікаві факти про Івана Марчука:

Напрацювання митця оцінені в понад п'ять тисяч картин.

До 200 персональних виставок його полотен – і де б не був особливе захоплення викликає техніка виконання Івана Марчука.

Мова про геніальний очерк-стиль в живописі «плетиво з ниток», або так званий «пльонтанізм». Слово походить від українського «пльонтати», тобто «плести». Цей термін знають у світі, у словнику міжнародного мистецтва він став визначенням системи творчого мислення та спостереження за світом.

Всесвітньо відомого художника довгий час не визнавали на Батьківщині й понад 10 років він прожив в еміграції.

Марчук своєю творчістю заперечував канони соцреалістичного мистецтва. Відтак, радянська влада прагнула знищити його як мистецьку одиницю.

До мене так ніхто у світі не малював. Це пекельна техніка. Її пробують, але вдається вона одиницям

Ви знаєте, скільки квадратів з’явилося у світі після Малевича? Тисячі! Тільки я бачив сотні: один наче трошки пошкрябаний, інший наче в крейді як на дошці в школі... Але вони не мають ціни, це все дурня. Є один квадрат – квадрат Малевича. А все решта можна в смітник
Ви знаєте, скільки квадратів з’явилося у світі після Малевича? Тисячі! Тільки я бачив сотні: один наче трошки пошкрябаний, інший наче в крейді як на дошці в школі... Але вони не мають ціни, це все дурня. Є один квадрат – квадрат Малевича. А все решта можна в смітник
фото: glavcom.ua

Найвідоміші картини Івана Марчука

Іван Марчук. А навкруг Весна буяла Іван Марчук. А навкруг Весна буяла

Іван Марчук. Реквієм Іван Марчук. Реквієм

Іван Марчук. Остання зупинка Іван Марчук. Остання зупинка

Читайте наше інтерв'ю з митцем: Іван Марчук: Україна шанує тільки тих, кого вже немає
Теги: Радянська влада Україна влада стиль художник день народження

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