Іван Марчук святкує день народження: цікаві факти про легендарного художника
Видатному українцю виповнилось 87 років
Сьогодні 87-річчя святкує найвідоміший і найтитулованіший український художник в світі, почесний громадянин Канева, Києва і Тернополя, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, геній сучасності за рейтингом «100 геніїв сучасності», укладеним британською газетою «Дейлі телеграф» – Іван Марчук.
«Навряд чи в Україні знайдеться людина, яка не чула б про цього славетного українця, не пам’ятала колоритний образ з довгими вусами. Геніальність, українська ідентичність відчувається в його зовнішності, манері вдягатися, говорити, та й в кожній картині, що зачаровує», – йдеться у привітанні Канівської міськради.
Цікаві факти про Івана Марчука:
Напрацювання митця оцінені в понад п'ять тисяч картин.
До 200 персональних виставок його полотен – і де б не був особливе захоплення викликає техніка виконання Івана Марчука.
Мова про геніальний очерк-стиль в живописі «плетиво з ниток», або так званий «пльонтанізм». Слово походить від українського «пльонтати», тобто «плести». Цей термін знають у світі, у словнику міжнародного мистецтва він став визначенням системи творчого мислення та спостереження за світом.
Всесвітньо відомого художника довгий час не визнавали на Батьківщині й понад 10 років він прожив в еміграції.
Марчук своєю творчістю заперечував канони соцреалістичного мистецтва. Відтак, радянська влада прагнула знищити його як мистецьку одиницю.
До мене так ніхто у світі не малював. Це пекельна техніка. Її пробують, але вдається вона одиницям
Найвідоміші картини Івана Марчука
Іван Марчук. А навкруг Весна буяла
Іван Марчук. Реквієм
Іван Марчук. Остання зупинка
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