За рік війни в Україні російські мільярдери збільшили свої статки

Андрій Мельниченко увійшов до списку найбагатших людей Росії з оцінкою статків у $25,2 млрд доларів

Найбагатшою людиною Росії став Андрій Мельниченко

Російські мільярдери збільшили свої статки на $152 млрд за минулий рік. Це сталося завдяки високим цінам на природні ресурси та відновленню після величезних втрат, яких вони зазнали одразу після початку війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з даними видання, у списку 110 офіційних мільярдерів, що на 22 більше, ніж торік, а їхні загальні статки зросли до $505 млрд із $353 мільярдів доларів у 2022 році.

Очолює рейтинг Андрій Мельниченко, який заробив капітал на добривах, увійшов до списку найбагатших людей Росії з оцінкою статків у $25,2 млрд доларів, що більш ніж удвічі перевищує торішню оцінку його багатства.

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Другим у списку йде Володимир Потанін, президент і найбільший акціонер «Норнікеля», найбільшого в світі виробника паладію і рафінованого нікелю. Його статки оцінюють у $23,7 млрд.

Володимир Лісін, який контролює сталеливарну компанію НЛМК і був визнаний торік найбагатшою людиною Росії, посів третє місце зі статком в $22,1 млрд.

Список був би довшим, якби п'ять мільярдерів – засновник DST Global Юрій Мільнер, засновник Revolut Микола Сторонський, засновник Freedom Finance Тимур Турлов і співзасновники JetBrains Сергій Дмитрієв і Валентин Кіп'ятков – не відмовилися від російського громадянства.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїми указами увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів до 40 фізичних та 382 юридичних осіб.

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