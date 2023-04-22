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Ростислав Павленко Народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»)

Скільки грошей вже втратила Росія

glavcom.ua
Санкції суттєво вдарили по економіці Росії
фото з відкритих джерел

Економіка Росії зберігає запас міцності. Однак робота зі спрямування її до дна триває

З початку року до 19 квітня мінфін рф витратив 10 трлн рублів. Доходи бюджету на цю дату склали 5,4 трлн рублів. Таким чином, без забезпечення податковою виручкою залишився практично кожен другий витрачений рубль, а дефіцит досяг 4,77 трлн рублів, що в 1,6 рази вище за річний план.

При тому за неповні три тижні квітня Мінфін витратив 2,1 трлн рублів – майже стільки ж, скільки за березень (2,3 трлн).

Економіка Росії зберігає запас міцності. Однак робота зі спрямування її до дна триває.

1. Обмеження фінансів і торгівлі.

За даними EuroStat, товарообіг ЄС із росією за січень-лютий упав у 2,6 рази до 21,2 млр. євро.

У лютому експорт до росії з країн Євросоюзу впав удвічі порівняно з лютим 2022 року до 3,6 млрд євро. Імпорт із рф до ЄС у лютому скоротився в 4 рази на річному вираженні до 5,2 млрд євро.

Падіння до січня становило 41%.

2. Втрати економіки.

Відповідно до інформації центробанку рф на підставі моніторингу галузевих фінансових потоків, на росії слід очікувати істотного погіршення макроекономічних показників, починаючи з березневих даних.

3. Пошук лазівок.

Закордонні компанії, які мають намір залишити російський ринок, змусять не лише продати активи за півціни, а й заплатити разовий збір із надприбутків.

Компанії, фактично, примушують залишитись на росії. Тож ціна такого залишення має бути вищою за ціну виходу. Також необхідно посилити контроль за декларуванням крмпаніями справжніх бенефіціарів – бо часто команії приховують свій зв'язок з рф.

4. Перекриття лазівок.

США та низка інших країн «великої сімки» розглядають можливість запровадження тотального ембарго на експорт до росії. У рамках плану, який дипломати обговорюють перед самітом G7 у травні, режим санкцій за війну в Україні радикально зміниться: будь-які постачання до рф будуть заборонені, крім товарів, щодо яких діятимуть винятки (наприкад, ліки та продукти харчування).

Президент Кіпру вимагає від банків жорстко дотримуватись санкцій проти росіян.

5. Самопочуття рашистів.

«Газпром» ініціював підвищення цін на газ росіянам після втрати експорту до Європи.

І далі ж буде...

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Теги: росія санкції економіка імпорт ембарго експорт Газпром Мінфін

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Ростислав Павленко

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