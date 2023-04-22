Партії РФ та шейх Малі. Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії

Санкціх запроваджено проти 40 фізичних та 382 юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський своїми указами увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів до 40 фізичних та 382 юридичних осіб. Відповідні документи оприлюднені на сайті глави держави.

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У списку осіб, проти яких запроваджено санкції, 40 фізичних осіб, із них 25 громадян РФ (один із них із подвійним громадянством РФ і Федерації Сент-Кіттс і Невіс), четверо громадян Швейцарії, двоє громадян Ірану, один громадянин із невстановленим громадянством і вісім громадян Республіки Малі.

Серед громадян Малі, проти яких запроваджено санкції, – президент гуманітарної комісії Бюро регіональної адміністрації та управління Кідаль Ахмед Аг Альбачар, заступник керівника персоналу регіональної координації Оперативного механізму координації в Гао Махрі Сіді Амар Бен Даха, депутат парламенту Мохамед Улд Маталі та шейх Мохамед Усман Аг Мохамедун.

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Водночас проти громадян Малі санкції запроваджено до 31 серпня поточного року, вони передбачають блокування активів, призупинення транзиту та видачі віз, а щодо решти 32 осіб – на 10 років, і вони передбачають також повне припинення торговельних операцій, анулювання ліцензій і договорів, заборону на участь у приватизації та придбанні землі в Україні і передання технологій.

Санкції на 10 років запроваджено також проти 60 юридичних осіб, з яких вісім – швейцарські компанії, п’ять – французькі, дві зареєстровані на Кіпрі, одна на Британських Віргінських островах, одна – в ОАЕ, одна – на Мальті, одна – в Люксембурзі, одна – у Вірменії, одна – в Німеччині, одна – в Іспанії, одна – на Тайвані, одна – в Сінгапурі, решта – в РФ. Також у списку – створене на окупованій частині Донецької області т.зв. «міністерство у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих Донецької Народної Республіки».

Серед російських юросіб – Центральна виборча комісія РФ, партія «Нові люди», ЛДПР, «Справедлива Росія – Патріоти – За правду», «Комуністична партія РФ». Також у списку російська девелоперська компанія «ВТБ-Девелопмент», ТОВ «ВТБ-Проект», ТОВ «ВБ-Сервіс», ПАТ «Росбанк», АТ «Далекосхідний банк», ПАТ «Завод Тула», ТОВ «Мегаком», АТ «Сітібайк», холдингова компанія «Інтеррос», НДІ «Прометей» ім. Гориніна, АТ «Ригель».

У другому списку про застосування та внесення змін до санкцій – 322 російські компанії. Санкції проти них також запровапджено на 10 років.

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Нагадаємо, триває 423-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На них українські захисники відбили 53 ворожі атаки. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.