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Партії РФ та шейх Малі. Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Партії РФ та шейх Малі. Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії
Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти РФ
фото: Офіс президента

Санкціх запроваджено проти 40 фізичних та 382 юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський своїми указами увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів до 40 фізичних та 382 юридичних осіб. Відповідні документи оприлюднені на сайті глави держави.

У списку осіб, проти яких запроваджено санкції, 40 фізичних осіб, із них 25 громадян РФ (один із них із подвійним громадянством РФ і Федерації Сент-Кіттс і Невіс), четверо громадян Швейцарії, двоє громадян Ірану, один громадянин із невстановленим громадянством і вісім громадян Республіки Малі.

Серед громадян Малі, проти яких запроваджено санкції, – президент гуманітарної комісії Бюро регіональної адміністрації та управління Кідаль Ахмед Аг Альбачар, заступник керівника персоналу регіональної координації Оперативного механізму координації в Гао Махрі Сіді Амар Бен Даха, депутат парламенту Мохамед Улд Маталі та шейх Мохамед Усман Аг Мохамедун.

Водночас проти громадян Малі санкції запроваджено до 31 серпня поточного року, вони передбачають блокування активів, призупинення транзиту та видачі віз, а щодо решти 32 осіб – на 10 років, і вони передбачають також повне припинення торговельних операцій, анулювання ліцензій і договорів, заборону на участь у приватизації та придбанні землі в Україні і передання технологій.

Санкції на 10 років запроваджено також проти 60 юридичних осіб, з яких вісім – швейцарські компанії, п’ять – французькі, дві зареєстровані на Кіпрі, одна на Британських Віргінських островах, одна – в ОАЕ, одна – на Мальті, одна – в Люксембурзі, одна – у Вірменії, одна – в Німеччині, одна – в Іспанії, одна – на Тайвані, одна – в Сінгапурі, решта – в РФ. Також у списку – створене на окупованій частині Донецької області т.зв. «міністерство у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих Донецької Народної Республіки».

Серед російських юросіб – Центральна виборча комісія РФ, партія «Нові люди», ЛДПР, «Справедлива Росія – Патріоти – За правду», «Комуністична партія РФ». Також у списку російська девелоперська компанія «ВТБ-Девелопмент», ТОВ «ВТБ-Проект», ТОВ «ВБ-Сервіс», ПАТ «Росбанк», АТ «Далекосхідний банк», ПАТ «Завод Тула», ТОВ «Мегаком», АТ «Сітібайк», холдингова компанія «Інтеррос», НДІ «Прометей» ім. Гориніна, АТ «Ригель».

У другому списку про застосування та внесення змін до санкцій – 322 російські компанії. Санкції проти них також запровапджено на 10 років.

Нагадаємо, триває 423-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На них українські захисники відбили 53 ворожі атаки. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.

Теги: росія санкції Володимир Зеленський

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