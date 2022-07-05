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  4. Росіян, які масово тікають у Грузію, очікує неприємний сюрприз (фото)
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    Соціум

    Росіян, які масово тікають у Грузію, очікує неприємний сюрприз (фото)

    На виїзді з Росії утворились величезні затори - Росіян, які масово тікають у Грузію, очікує неприємний сюрприз (фото)
    На виїзді з Росії утворились величезні затори
    фото із соцмереж

    За словами очевидців, черга з машин не рухається взагалі

    На кордоні Росії з Грузією біля КПП у Ларсі утворились 12-годинні затори. Охочі виїхати у такий спосіб з РФ зазначають, що така ситуація на дорозі уже триває другий день.

    Очевидці також уточнюють, що черга з машин не рухається взагалі, а місцеві поліціянти та прикордонники пропускають лише «своїх», зазначаючи що це «працівники». Крім того, на дорозі нема жодних інфраструктурних об'єктів.

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    Росіян, які масово тікають у Грузію, очікує неприємний сюрприз (фото)
    Росіян, які масово тікають у Грузію, очікує неприємний сюрприз (фото)
    Росіян, які масово тікають у Грузію, очікує неприємний сюрприз (фото)
    Росіян, які масово тікають у Грузію, очікує неприємний сюрприз (фото)

    «Гаразд, якби ми просто повільно рухалися, але ми не рухаємось взагалі. Що нікуди сходити просто в туалет, випити води, поїсти. На гарячій лінії нам нахамили і відповіли в дуже грубому тоні, що «ми працюємо максимально, чекайте». Це якийсь жах і повна ганьба. Немає слів, один емоції», – скаржаться люди з черги.

    Раніше повідомлялося, що на в'їзді до Києва з боку Борисполя – 10-кілометровий затор.

    Теги: прикордонники росія окупанти війна Грузія Україна окупація #stoprussia
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    Росіян, які масово тікають у Грузію, очікує неприємний сюрприз (фото)