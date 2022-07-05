Росіян, які масово тікають у Грузію, очікує неприємний сюрприз (фото)

За словами очевидців, черга з машин не рухається взагалі

На кордоні Росії з Грузією біля КПП у Ларсі утворились 12-годинні затори. Охочі виїхати у такий спосіб з РФ зазначають, що така ситуація на дорозі уже триває другий день.

Очевидці також уточнюють, що черга з машин не рухається взагалі, а місцеві поліціянти та прикордонники пропускають лише «своїх», зазначаючи що це «працівники». Крім того, на дорозі нема жодних інфраструктурних об'єктів.

«Гаразд, якби ми просто повільно рухалися, але ми не рухаємось взагалі. Що нікуди сходити просто в туалет, випити води, поїсти. На гарячій лінії нам нахамили і відповіли в дуже грубому тоні, що «ми працюємо максимально, чекайте». Це якийсь жах і повна ганьба. Немає слів, один емоції», – скаржаться люди з черги.

Раніше повідомлялося, що на в'їзді до Києва з боку Борисполя – 10-кілометровий затор.