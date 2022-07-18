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    Новини

    Рашисти випустили по Одещині чотири ракети

    Рашисти випустили по Одещині чотири ракети
    фото з відкритих джерел

    Одна з ракет влучила в міст через Дністровський лиман

    Сьогодні, 18 липня окупанти нанесли ракетний удар по Одеській області. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    «Об 11.00 росіяни нанесли ракетний удар. Трьома літаками Су-35 з акваторії Чорного моря випущено чотири ракети повітряного базування. Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожежі. Ще одна влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і не функціонує», – йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що постраждалих внаслідок атаки немає.

    Нагадаємо, 16 липня внаслідок ракетного обстрілу Одеси поранення отримала одна людина. Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу.

    Нагадаємо, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.

    Росіяни намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута, в бій пішли мобілізовані чоловіки з нещодавно окупованих міст.

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    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти випустили по Одещині чотири ракети