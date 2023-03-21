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США запровадили санкції проти компаній, причетних до виробництва іранських дронів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США запровадили санкції проти компаній, причетних до виробництва іранських дронів
фото ілюстративне

Санкції введено проти чотирьох організацій і трьох осіб в Ірані й Туреччині 

Уряд Сполучених Штатів Америки оголосив про запровадження санкцій проти компаній та осіб в Ірані й Туреччині, причетних до іранських програм виготовлення БПЛА, а також іншого озброєння, включно з балістичними ракетами. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

«Сьогодні Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) у координації з ФБР ввів санкції проти чотирьох організацій і трьох осіб в Ірані й Туреччині через їхню участь у закупівлі обладнання, включно з двигунами європейського походження», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі дії розцінюються як підтримка програм Ірану з виробництва БПЛА та озброєння. Також зазначається, що закупівельна мережа діє під проводом міноборони Ірану та його підрозділів, які займаються, в тому числі, розробкою балістичних ракет.

У американському Мінфіні підкреслили, що це «підриває як регіональну безпеку, так і глобальну стабільність».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран налагодив таємні постачання зброї до Росії.

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Теги: США санкції безпілотник Іран війна

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