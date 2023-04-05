Латвія узаконила обов'язкову військову службу

Призов на службу національної оборони підлягають чоловіки та жінки від 18 до 27 років

Парламент Латвії ухвалили закон про обов'язкову військову службу. Перший призов має відбутися вже цього літа. Про це повідомляє йдеться в рішенні парламенту Латвії, пише Delfi.

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Закон підтримали 68 депутатів, 11 депутатів проголосували «проти», п'ятеро не голосували. Призов на службу національної оборони підлягають чоловіки та жінки від 18 до 27 років терміном 11 місяців. Існує можливість пройти цивільну чи альтернативну службу.

Зазначається, що якщо громадянин Латвії здобуває освіту на момент призову, він має відслужити протягом року після закінчення навчального закладу.

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Вводяться різні відстрочки, наприклад, щодо догляду за дитиною або за сімейними обставинами. Не підлягає заклику громадянин, який також має громадянство іншої держави, якщо він уже проходив військову службу за кордоном. Така людина може подати заяву про службу добровільно. Ухилення від військової служби передбачає кримінальну відповідальність.

Цього року буде призвано 300 молодих людей, у січні 2024 – ще 300. Вони будуть добровольцями. Надалі планується розсилати повістки за допомогою комп'ютерної програми, яка відбиратиме випадкових людей пропорційно до кількості населення кожного латвійського регіону.

Раніше повідомлялося, що Латвія заборонила вʼїзд 35 росіянам за підтримку війни проти України.