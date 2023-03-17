Латвія заборонила вʼїзд 35 росіянам за підтримку війни проти України

Серед небажаних персон у Латвії тепер співак Шаман, Надія Бабкіна та Юлія Барановська

Латвія додала до списку небажаних осіб і заборонила вʼїзд 35 росіянам, які підтримали російську агресію в Україні. Про це міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс оголосив 17 березня.

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Рішення передбачає заборону на вʼїзд цих людей до Латвії на невизначений термін. У стоп-листі вказані артисти, журналісти, блогери, громадські діячі. Першим в ньому позначений співак Ярослав Дронов (Шаман), виконавець пісні «Я – русский», яка стала одним із символів російської агресії проти України.

У списку також:

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колишній посол «ЛНР» у Москві Родіон Мірошник ;

; співаки Акім Апачов (Гасанов), Наталія Качура, Надія Бабкіна, Олександр Маршал ;

; телеведучі Лєра Кудрявцева, Юлія Барановська, Руслан Осташко ;

; актори Поліна Агурєєва, Кирило Кузнєцов, Станіслав Старовойтов ;

; політологи Євгеній Сатановський, Геворг Мірзаян, Ростислав Іщенко, Дмитро Євстафʼєв ;

; журналісти Михайло Шахназаров та Юлія Вітязєва.

Латвія заявила, що рішуче засуджує неспровоковану та невиправдану війну росії в Україні, а підтримка агресії означає відповідальність за скоєні злочини, «тому вʼїзд таких людей до Латвії неприпустимий».

Нагадаємо, що Латвія назвала єдиний варіант, який гарантуватиме безпеку Україні після війни.

До слова, вчора до Києва прибув прем'єр Латвії. Волоимр Зеленський подякував Латвії за потужну політичну, оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку України.