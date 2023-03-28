Кабмін призначив заступника міністра освіти Лісового

Трьох заступників міністра освіти було звільнено

Кабінет міністрів призначив Дмитра Завгороднього заступником міністра освіти і науки. Трьох інших заступників звільнили. Про це повідомляє пресслужба уряду.

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Зазначимо, що раніше Завгородній обіймав посаду генерального директора директорату цифрової трансформації Міносвіти.

Окрім того, уряд звільнив двох заступників міністра освіти – Олександра Костюченка та Олексія Шкуратова.

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Також було звільнено Павла Козирєва з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 березня проголосувала за призначення Оксена Лісового новим міністром освіти.

Нагадаємо, Новопризначений міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, який відправив свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз, пообіцяв публічно оприлюднити всі результати перевірки, щойно отримає висновок, а також анонсував, які реформи чекають МОН.