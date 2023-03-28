Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін призначив заступника міністра освіти Лісового

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кабмін призначив заступника міністра освіти Лісового
Раніше Завгородній обіймав посаду генерального директора директорату цифрової трансформації Міносвіти
фото: mon.gov.ua

Трьох заступників міністра освіти було звільнено

Кабінет міністрів призначив Дмитра Завгороднього заступником міністра освіти і науки. Трьох інших заступників звільнили. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Зазначимо, що раніше Завгородній обіймав посаду генерального директора директорату цифрової трансформації Міносвіти.

Окрім того, уряд звільнив двох заступників міністра освіти – Олександра Костюченка та Олексія Шкуратова.

Також було звільнено Павла Козирєва з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 березня проголосувала за призначення Оксена Лісового новим міністром освіти. 

Нагадаємо, Новопризначений міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, який відправив свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз, пообіцяв публічно оприлюднити всі результати перевірки, щойно отримає висновок, а також анонсував, які реформи чекають МОН.

Читайте також: 

Теги: уряд освіта міністр Верховна Рада Оксен Лісовий Алі Сов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Кабмін призначив заступника міністра освіти Лісового
Кабмін призначив заступника міністра освіти Лісового
Річниця героїчної оборони. Зеленський вручив Охтирці почесну відзнаку «Міста-героя» (фото, відео)
Річниця героїчної оборони. Зеленський вручив Охтирці почесну відзнаку «Міста-героя» (фото, відео)
Скандал у Дніпрі. Філатов заблокував доступ державних аудиторів до міськради
Скандал у Дніпрі. Філатов заблокував доступ державних аудиторів до міськради
Польща натякнула на візит Зеленського найближчим часом
Польща натякнула на візит Зеленського найближчим часом
Маєтки у Конча-Заспі та гектари землі по всій країні: чим володіє нардеп Шуфрич (відео)
Маєтки у Конча-Заспі та гектари землі по всій країні: чим володіє нардеп Шуфрич (відео)
Володимир Зеленський поговорив з Дудою: що обговорювали
Володимир Зеленський поговорив з Дудою: що обговорювали

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
У Києві пролунали вибухи: Кличко повідомив деталі
19K
Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України
16K
Архімандрит Московського патріархату обізвав своїх вірян «стадом» (відео)
12K
У Києві тривога тривала майже три години
8105
Як зупинити війну в Україні? Китай озвучив свою позицію
7515
28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

США заявляють про створення трибуналу для Росії, деталі
Сьогодні, 07:56
Окупанти застосовують «сльозогінні» гранати і запустили 15 «Шахедів» – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Залужний перевірив роботу самохідної артилерійської установки Paladin (відео)
Сьогодні, 04:28
Окупантам стає дедалі «спекотніше» у Маріуполі (відео)
Сьогодні, 04:00
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
Сьогодні, 03:30
Хто в ООН намагається «зберегти лице» російському спорту? Роз'яснення
Сьогодні, 03:00

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту