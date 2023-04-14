Протести не завада: Макрон готовий підписати закон про пенсійну реформу

Єлисейський палац: президент Макрон підпише закон про пенсійну реформу найближчими днями

Президент Франції Еммануель Макрон підпише закон про пенсійну реформу уже найближчими днями. Цю інформацію підтвердили у Єлисейському палаці. Про це пише Reuters.

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Нагадаємо, 14 квітня Конституційний суд Франції схвалив підвищення пенсійного віку із 62 до 64 років. Як повідомляли ЗМІ, Макрон офіційно проголосить та підпише закон про пенсійну реформу протягом двох днів. Перші його заходи почнуть діяти 1 вересня цього року.

7 квітня засновник політичного ядра руху «жовтих жилетів» у Франції – асоціації «Громадяни в жовтих жилетах» Тьєррі-Поль Валет припустив, що у Франції відбудеться соціальний вибух через пенсійну реформу. Він припустив, що пік кризи настане найближчими днями чи тижнями.

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Раніше повідомлялось, що Франції з кінця січня відбуваються масові вуличні протести проти пенсійної реформи. Як заявив Макрон, для збереження колишнього рівня життя та отримання пенсій на тлі кризи французам доведеться більше працювати.

Повідомляють, що прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн санкціонувала ухвалення реформи, посилаючись на статтю конституції 49:3, що дозволяє ухвалити рішення про пенсійну реформу без участі парламенту. Попри невдоволення опозиції, Борн заявляла, що це важлива реформа. Такі дії викликали невдоволення серед населення.

Понад вісім з десяти французів невдоволені рішенням парламенту ухвалити реформу без голосування у парламенті. А 65% прагнуть продовження страйків та протестів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на опитування RTL radio