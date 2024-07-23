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Словаччина отримала перші два винищувачі F-16 від США

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Словаччина отримала перші два винищувачі F-16 від США
F-16 замінять радянські МіГ-29
фото з відкритих джерел

Решту літаків постачатимуть поступово протягом двох років

Словаччина отримала перші два винищувачі F–16 від США, що знаменує собою важливий крок у модернізації її військово-повітряних сил та відмові від застарілої радянської техніки. Постачання літаків, запланована ще у 2018 році, була затримана на два роки через пандемію та глобальну нестачу мікрочипів. Про це повідомляє  AP.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, який був прем'єр-міністром під час підписання угоди на придбання 14 винищувачів F–16 Block 70/72, привітав їх прибуття на авіабазу Кучина. Він наголосив, що ці сучасні літаки значно посилять обороноздатність країни.

F-16 замінять радянські МіГ–29, які Словаччина вивела з експлуатації влітку 2022 року через брак запчастин та технічного обслуговування після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Минулого року Словаччина передала Україні 13 своїх МіГ-29, ставши другою країною НАТО, яка відгукнулася на прохання українського уряду про військову допомогу.

Поставка решти 12 винищувачів F–16 відбуватиметься поступово протягом наступних двох років. Загальна вартість контракту, який включає навчання пілотів та технічного персоналу, а також постачання боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення, становить $1,8 млрд.

Раніше повідомлялося, що частина наданих F–16 базуватиметься не в Україні. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів. Наразі чотири країни підтвердили готовність передати літаки, однак їхня кількість може збільшитися, оскільки держави поступово переводять свій авіапарк із F–16 на F–35

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Теги: навчання посол Словаччина

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