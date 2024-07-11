Нова Зеландія: нащадок маорійських вождів передала Зеленському «пакет допомоги» (фото)

Жанет Фаанга все життя в'язала речі для рідних, які служили в армії

Майстриня Жанет Фаанга вже два роки підтримує українських військових

Жителька Нової Зеландії, нащадок маорійських вождів, Жанет Фаанга, передала для президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени Зеленської власний «пакет допомоги» – набір теплих речей, які вони зв'язала власноруч. Про це «Главком» дізнався від представників української громади у Новій Зеландії.

Жанет Фаанга народилася в 1931 році, і з самого дитинства в'язала шкарпетки для армії. Її батько служив на флоті під час Другої Cвітової війни у південній частині Тихого океану, її діти продовжили цю справу і обрали військову кар’єру. Своїх рідних Фаанга підтримувала саме в'язанням для них теплих речей з новозеландської вовни.

Зазначається, що у 2022 році новини про повномасштабне вторгнення Росії в Україну спонукали Жанет Фаангу підтримати українську армію саме так, як вона підтримувала рідних військових протягом свого життя: в'язати для них теплі речі. Близько сотні речей, які виготовила жінка, вже відправлені у контейнерах з допомогою Україні від новозеландців.

Прикметно, що після цього Жанет Фаанга вирішила написати листа президенту Володимиру Зеленському, аби особисто висловити свою підтримку українському лідеру.

«Я переконана, якщо хтось з новозеландського уряду побачить по телевізору, що Зеленський отримав мій лист, то це може стати натхненням для надання якоїсь суттєвішої допомоги Україні з боку Новій Зеландії», – зауважила майстриня.

Після цього жінка зв’язала кілька теплих речей спеціально для президента Зеленського та його дружини, додавши до них лист і фотографії свого покійного чоловіка, військово-морського офіцера з високими нагородами.

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Повідомляється, що за допомогою з відправленням цього «пакету допомоги», Фаанга звернулася до представника української громади Дмитра Романенка та депутатки новозеландського парламенту Рейчел Бояк. Вони пообіцяли виконати прохання представниці корінного народу Нової Зеландії. Походження майстрині тут також грає важливу роль: вона нащадок маорійських вождів, а у Новій Зеландії не прийнято їм відмовляти чи скасовувати обіцянку. На жаль, як відзначають представники української громади, посол України в Австралії та Новій Зеландії Василь Мірошніченко відмовився цим займатися.

Водночас новий пакет допомоги від влади Нової Зеландії нещодавно був ухвалений та вже прямує до України.

Місцеві журналісти також дізналися, що українська громада сподівається передати речі та лист від Жанет Фаанги для Володимира Зеленського наприкінці 2024 року завдяки Святославу Вакарчуку, який прибуде у Нову Зеландію з концертом.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон у межах Саміту НАТО оголосив про надання Україні 16 млн новозеландських доларів (9,8 млн доларів США) військової та гуманітарної допомоги.

Раніше уряд Нової Зеландії оголосив про новий пакет допомоги для України на суму $25,9 млн. Також повідомлялося, що Нова Зеландія надаватиме посвідку на проживання тим українцям, що прибули до країни за спеціальною візою, запровадженою після початку повномасштабної війни.