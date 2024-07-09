Посол США в НАТО анонсувала Patriot для України

Джуліан Сміт зазначила, що для України готують міст до членства в НАТО

У Вашингтоні «буде великий тиждень»

Під час Саміту НАТО у Вашингтоні на Україну чекають позитивні новини щодо протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot.

Про це заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт, передає «Голос Америки».

«Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями», – сказала Сміт.

Вона зазначила, що у Вашингтоні «буде великий тиждень» і закликала стежити за конкретними оголошеннями, які будуть надходити для України, для союзників по НАТО, новинами про оборонне виробництво, про стійкість, про кібербезпеку.

Також Сміт заявила про фінансові зобовʼязання й «Україна, і Москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо».

Вона також зазначила, що під час саміту для України підготують міст до членства.

«Що це означає? Це означає, що альянс оголосить про те, що він візьме на себе роль координатора допомоги, яка надходить в Україну, а також навчання українських сил, яке ми всі зараз проводимо» , — сказала посолка.

Водночас вона підтвердила, що Альянс не надасть Україні запрошення приєднатися зараз, у липні 2024 року.

Нагадаємо, на саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, США оголосять про нові кроки для посилення протиповітряної оборони та військового потенціалу України.

Як повідомлялося, на Україну чекають хороші новини щодо постачання систем протиповітряної оборони під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня. Про це пише Reuters.