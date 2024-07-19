Скандал набрав обертів. Мер Львова та освітній омбудсмен сперечаються про навчальний рік

За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, правові підстави розпочинати новий навчальний рік у школах раніше ніж 1 вересня наразі відсутні

Міський голова Львова Андрій Садовий та освітній омбудсмен Сергій Горбачов взяли участь у публічній дискусії, що викликала значний резонанс серед місцевих жителів та освітян. Основним спірним пунктом стало питання дати початку навчального року в умовах тривалих відключень світла.

Андрій Садовий не згоден з позицією освітнього омбудсмена щодо початку навчального року з 1 вересня. Він вважає, що освітня система потребує змін та гнучкості, особливо в умовах війни.

«Сумно читати обґрунтування освітнього омбудсмена про те, чому громади не можуть почати навчальний рік швидше ніж 1 вересня. На третьому році війни ми вже знаємо, що це так не працює. Саме тому ми плануємо розпочати навчання 19 серпня. Семестр триватиме до Різдва. Якщо ситуація буде кращою, аніж попередні прогнози, ми переглянемо термін канікул»,– написав Садовий.

Натомість освітній омбудсмен Сергій Горбачов висловив суттєві зауваження щодо дотримання законодавства в освіті, зокрема Закону «Про повну загальну середню освіту». Він запевнив, що закон надає чіткі рамки щодо тривалості та часу проведення навчального року, а будь-яке відхилення від них потребує адекватного обґрунтування і згоди всіх зацікавлених сторін.

«Насправді сумно читати заклики мера прекрасного міста ігнорувати українське законодавство і законні права дітей, батьків і вчителів Ми або поважаємо і виконуємо закони, або ні. Якщо законодавство нас не влаштовує – добиваємося його зміни. Але доки закон працює, його треба виконувати», – заявив Горбачов.

Горбачов зазначає, що рішення про початок навчального року раніше за 1 вересня може бути правильним, але його слід ухвалювати заздалегідь, щоб громади мали можливість підготуватися до цього.

«Враховуючи стан в енергетиці, рішення про початок навчального року в серпні, можливо, правильне. Проте таке рішення Кабінету Міністрів України мало б бути на кілька місяців раніше, щоб дати громадам свободу вибору щодо початку та завершення навчального року. Це дало б змогу громадам та закладам освіти якісно підготуватися до такого кроку. Тобто – таке рішення цілком може бути. Але за умови, що рішення вчасне, що про нього заздалегідь знають ті, на кого це безпосередньо впливає: діти, батьки, вчителі. Пан Садовий пише, що освіта потребує змін. Абсолютно з цим погоджуюся. І одна із найважливіших змін, яких потребує освіта – здатність влади (як центральної, так і місцевої) вчасно ухвалювати і якісно комунікувати необхідні для освіти рішення»,– акцентував Горбачов.

Освітній омбудсмен також запропонував провести термінове засідання за участі міністра освіти і науки, народних депутатів і представників громад для обговорення питання початку навчального року.

Нагадаємо, що на початку липня міський голова Львова Андрій Садовий оголосив, що навчальний рік 2024-2025 у школах міста розпочнеться на два тижні раніше – 19 серпня.