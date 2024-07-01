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Демократи закликали Пентагон тренувати більше українських пілотів на F-16

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Демократи закликали Пентагон тренувати більше українських пілотів на F-16
Американські законодавці просять Пентагон розширити навчання українських пілотів на F-16
фото з відкритих джерел

Демократи підтримали запит України на навчання ще десяти пілотів

Група демократів Палати представників США закликала Пентагон розширити підготовку українських пілотів винищувачів F-16. Про це пише Politico.

За інформацією видання, законодавці на чолі із конгресменом Адамом Шиффом підтримали запит України на навчання ще десяти пілотів, і в новому листі просять міністра оборони Ллойда Остіна задовольнити цей запит.

«Запит надійшов у критичний момент конфлікту України з Росією, коли розгортання літаків F-16 може суттєво вплинути на результат війни», – сказано в листі 15 конгресменів.

Вони також стверджують, що наприкінці 2024 року Україні не вистачатиме пілотів для F-16, які до того часу нададуть партнери.

«До кінця року Україна матиме більше літаків F-16, ніж кваліфікованих пілотів, щоб ними керувати, ця ситуація загрожує підірвати стратегічні переваги, які ці літаки можуть надати Україні», – зазначають демократи.

У листі вони також стверджують, що союзники по НАТО можуть задовольнити потреби України в навчанні пілотів. Але необхідно, щоб Пентагон очолив цю роботу, щоб забезпечити «найбільш доцільний метод» для розширення програми.

«Ці зусилля не лише посилять здатність України ефективно використовувати F-16, але й зміцнять прихильність ширшої коаліції до підтримки України в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність», – додали законодавці.

Нагадаємо, уже 50 українських фахівців пройшли навчання в Данії щодо обслуговування винищувачів F-16 та вже повернулись додому. 

Раніше повідомлялося, що українські пілоти проходять навчання на F-16 на одній із авіабаз на південному заході Франції після завершення базової підготовки у Британії.

До слова, українські пілоти, які проходять навчання в різних країнах для керування винищувачами F-16, вже відточують навички на цих літаках.

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Теги: Пентагон навчання F-16

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