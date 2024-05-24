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Посол України у Румунії: База для тренувань українських пілотів на F-16 вже практично готова

Інтерв'ю
Маріанна Присяжнюк
glavcom.ua
Посол України у Румунії: База для тренувань українських пілотів на F-16 вже практично готова
колаж: glavcom.ua

Ігор Прокопчук: «Йдуть останні приготування до прибуття льотчиків»

У ці дні у Бухаресті триває Безпековий форум регіону Чорного моря та Балкан. У кулуарах форуму Надзвичайний і Повноважний посол України у Румунії Ігор Прокопчук у бліцінтерв'ю для «Главкома» окреслив ключові теми двосторонніх відносин Румунії та України, а також розповів, коли українські пілоти почнуть тренування на винищувачах F-16.

Якими є сьогодні пріоритети у відносинах між Україною та Румунією?

Сьогодні (24 травня 2024 року – «Главком») у відкритті конференції взяли учать премʼєр-міністри трьох країн – Румунії, України та Республіки Молдова, і це чітко свідчить про рівень підтримки України, зокрема у Румунії.

Румунія виявила готовність допомагати Україні та українцям з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Зараз на території Румунії перебуває близько 80 тис. наших громадян (тих, хто прибули з України, рятуючись від війни, – «Главком»), їм надають допомогу, різні послуги. Крім гуманітарного спектра, є й інші напрямки, за якими ми співпрацюємо, зокрема, це підтримка оборонного сектору і Сил оборони України. Особливо хотів би відзначити співпрацю в питаннях експорту, надання Україні доступу до зовнішніх ринків у той момент, коли країна потребувала цієї допомоги.

Посол України у Румунії Василь Прокопчук під час форуму у Бухаресті ознайомився зі зразками румунської військової техніки
Посол України у Румунії Василь Прокопчук під час форуму у Бухаресті ознайомився зі зразками румунської військової техніки
фото: посольство України у Румунії/Facebook

Наскільки, на ваш погляд, Румунія є вразливою до російських впливів? Ми бачимо, як набирають сили праворадикальні рухи, які транслюють проросійські наративи. Російські дрони стежать за базою НАТО «Міхаель Когелничану», що біля Чорного моря...

Румунія має свою історію стосунків з Росією та Російською імперією, тож населення країни має розуміння загроз, які походять від Росії.

В інформаційному просторі помітне бажання Росії реалізовувати певні гібридні дії щодо Румунії. Це особливо актуально зараз, коли у Румунії надзвичайно інтенсивний виборчий період, оскільки саме цього року відбуваються й вибори до Європарламенту, і місцеві вибори, і парламентські вибори, і президентські. Цілком очевидно, що Росія, ведучи таку ворожу політику, намагається скористатися цим виборчим циклом для того, щоб провести певні інформаційні операції. Ці теми у Румунії зауважені, тож і влада, і румунські недержавні організації та аналітичні центри пильно спостерігають за цим та реагують.

Очікується, що Румунія на своїх військових базах тренуватиме українських пілотів на літаках F-16. Коли, за вашою інформацією, чекати гарних новин?

Група країн сформували «коаліцію F-16», до якої ввійшла й Румунія. Те, що Румунія обіцяла робити, – це тренування українських пілотів. База у Румунії почала створюватися наприкінці минулого року, й зараз практично створені умови, щоб прийняти українських пілотів. З обох сторін зараз тривають фінальні приготування до прибуття пілотів. Румунія є однією з країн, де такі тренування будуть проводити.

Маріанна Присяжнюк, «Главком»

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Теги: росія вибори Молдова путін Румунія посол посольство

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