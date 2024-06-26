Найбільший притулок для біженців у Німеччині: ЗМІ шокували умовами

У берлінському притулку «Тегель» проживає майже 5 тис. людей. Об’єкт коштує Німеччині 30 мільйонів євро на місяць, але при цьому умови для біженців погані

Журналісти швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung були шоковані умовами для українських біженців у берлінському притулку у аеропорту «Тегель», та назвали його абсолютно не пристосованим для тривалого перебування осіб і «катастрофою».

Наметове містечко замислювалося як пункт початкового прийому, в якому біженці проведуть максимум кілька днів, доки не будуть зареєстровані та зможуть бути належним чином розміщені в іншому місці. Але через брак квартир у Берліні та цін на оренду, що злетіли, тимчасове перебування стало постійним.

Тепер там мешкають майже 5 тис. жінок, чоловіків та дітей: 4 тис. українців, майже 1 тис. з інших країн. «Середня тривалість перебування в примітивному притулку становить 200 днів», але «деякі люди живуть тут уже два роки». З початку війни в Україні колишній столичний аеропорт перетворився на «найбільший табір біженців у Німеччині».

Як пише видання, притулок складається з приміщень на 10 або 14 ліжок, максимальний розмір житлового відсіку не більше 35 кв. м. «Стінки із пластику, чути все, дуже галасливо». Через пожежу, що сталася в березні, відтепер «перегородки-штори або щось подібне, що забезпечує візуальний поділ між ліжками, не допускається».

З гігієнічного погляду ситуація в «Тегелі» теж складна: «раковини часто брудні, душові кабіни зламані, туалети часто засмічені». Адміністрація табору забороняє тим, хто просить притулок, самим прибирати і ремонтувати вбиральні, оскільки це не відповідає правилам розміщення. Керує табором біженців Німецький червоний хрест, але витрати на нього неймовірно високі. Доба перебування однієї людини в Центрі прибуття Тегель обходиться в 200 євро.

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«Це 6 тис. євро на особу на місяць, для всіх 5 тис. осіб разом узятих: добрих €30 млн на місяць», – підрахували журналісти Neue Zürcher Zeitung.

Видання нагадує, що йдеться «не про хороший готель для середнього класу, а про притулок». «Біженці оцінюють своє житло як катастрофу», – повідомляє швейцарська газета. Скарги надходять на все: погану їжу, відсутність лікарів, непрофесійне навчання німецькій мові.

Німецькі політики та експерти раніше визнали жахливими та принизливими умови перебування українських біженців у центрі розміщення, облаштованому у колишньому берлінському аеропорту «Тегель». Вони рекомендували якнайшвидше закрити центр у колишньому аеропорту та домагатися розміщення людей, які рятуються від війни, в інших локаціях.