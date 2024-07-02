Американський дипломат розкритикував Вашингтон і похвалив українців

Джон Гербст: «Якщо Трамп прийде у Білий дім, ми не знаємо, якою буде його політика»

Джон Гербст: «Не думаю, що Україна збирається здаватися через те, що Трамп стане президентом…»

Україна хоче бути вільною країною, і не зважаючи на спроби росіян цьому завадити, українці продовжують боротися. Про це колишній посол США в Україні у 2003-2006 роках та директор Центру Євразії Атлантичної Ради Джон Гербст сказав в інтерв'ю «Главкому».

Гербст пригадав свої цьогорічні візити до України у березні, у лютому та влітку: «Для мене очевидно, що Україна хоче бути вільною країною, і відповідно, що росіяни не хочуть цього дозволити. Але українці чудово справляються з російською агресією».

Водночас експосол наголосив, що США навіть не надали Україні озброєння, яке вона потребуватиме для успішного наступу: «Добре, що ми даємо українцям озброєння і ви зупинили наступ росіян. Але ми не озброюємо вас так, щоб ви досягли успіху».

Не зважаючи на те, що українці зараз не мають достатніх ресурсів для наступу, росіяни теж не можуть розпочати наступ, підкреслює експосол. Він запевняє, що попри побоювання в різних аналізах, які спостерігалися за останні декілька місяців, Україна не зазнає колапсу.

Також Джон Гербст прокоментував побоювання щодо політики Трампа стосовно України, якщо він переможе на виборах: «Якщо Трамп прийде у Білий дім, ми не знаємо, якою буде його політика. І я не думаю, що Україна збирається здаватися через те, що Трамп стане президентом. І точно вона не капітулює до того, як Трамп виграє вибори».

Зокрема, експосол не вважає, що розвиток ситуації в Україні до кінця року буде безпосередньо пов'язаний із виборами президента США у листопаді.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп звинуватив чинного президента США Джо Байдена у тому, що його заяви про вступ України до НАТО нібито спровокували російське вторгнення в Україну.

До слова, експрезидент США Дональд Трамп розкритикував обсяги американської допомоги Україні й пообіцяв «вирішити це питання» ще до свого можливого переобрання. Трамп обурився, що запити України про допомогу «ніколи не припиняються».

Також Трамп раніше вже розкритикував закон про допомогу Україні на $60 млрд, який не могли ухвалити більше ніж пів року. Представник республіканців Дон Бейкон розповів, що Трамп, критикуючи цей закон про допомогу, говорив: «Якщо Україна переможе, яка буде вигода?».