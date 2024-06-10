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Частина наданих F-16 базуватиметься не в Україні – Повітряні сили

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Частина наданих F-16 базуватиметься не в Україні – Повітряні сили
Деякі з наданих винищувачів залишаться там, де проходять підготовку пілоти та авіаційний персонал
фото з відкритих джерел

Кількість літаків, які нададуть Україні може збільшитися, оскільки держави поступово переводять свій авіапарк із F-16 на F-35

Низка західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, розташовуватиметься на закордонних базах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

За його словами, наразі чотири країни підтвердили готовність передати літаки, однак їхня кількість може збільшитися, оскільки держави поступово переводять свій авіапарк із F-16 на F-35.

«Деякі з наданих винищувачів залишаться там, де проходять підготовку пілоти та авіаційний персонал. Є певна кількість літаків, які зайдуть в Україну, а є ті, які зберігатимуться на безпечних авіабазах закордоном, аби вони тут не стали мішенями», ‒ пояснив військовий.

Голубцов зазначив, що такі винищувачі будуть резервними для заміни несправних літаків під час проведення регламентних робіт.

«Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, котрих ми маємо. Буде більше пілотів – буде більше літаків в Україні», ‒ додав начальник авіації.

Водночас Сергій Голубцов не розповів, коли перші F-16 з'являться в українському небі, проте додав, що це має статися цього року.

Нагадаємо, обмеження можливостей країнами-союзниками з підготовки пілотів на винищувачах F-16, негативно вплинуть на здатність Збройних сил України ефективно використовувати ці військові літаки у майбутньому.

До слова, Росія розглядатиме постачання американських винищувачів F-16 Україні як сигнал НАТО про готовність до ядерної ескалації. Таку думку висловив міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.

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Теги: винищувач літак F-16 Україна військові

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