У Львові школярі вийдуть на навчання раніше: названо причину

Якщо ситуація з електроенергією погіршиться, зимові канікули для школярів буде продовжено

У школах Львова навчальний рік розпочнеться на два тижні раніше

У Львові новий навчальний рік 2024-2025 у школах розпочнеться на два тижні раніше – 19 серпня. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергосистемі. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Щоб гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік, ми розпочнемо його раніше – 19 серпня. Таке рішення сьогодні прийняв Штаб підготовки міста до зими. У разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів’яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої. Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі», – написав він.

Натомість планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. Якщо ситуація з електроенергією погіршиться, канікули для школярів буде продовжено.

«А в школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома», – додав мер.

Зокрема, міськрада рекомендуватиме швидше розпочати навчання також приватним школам Львова. Заклади позашкільної освіти розпочнуть роботу з 1 вересня.

Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять.

Як повідомлялося, до кінця 2024 року на території Запорізької області планується збудувати 10 підземних шкіл. П’ять із них уже почали будувати.

До слова, понад 25% дітей, які перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися через військові дії та регулярні обстріли Росії.