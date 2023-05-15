15 років в’язниці за перехід до «Вагнера»: силовики погрожують мобілізованим росіянам

Депутат Держдуми Соболєв заявив, що лише Росія має право на монополію застосування збройних сил, а не компанія Пригожина

Російські мобілізовані, які намагатимуться перейти до приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, можуть отримати від 10 до 15 років в'язниці. Про це заявив депутат Держдуми, генерал-лейтенант Віктор Соболєв, передають російські ЗМІ.

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«Якщо вони (мобілізовані – «Главком») потрапили до частини, нехай перебувають у тих частинах і виконують ті завдання, які стоять. Вони не можуть піти з армії на фронті. Є низка законів, які забороняють будь-яке самовільне залишення частин та кримінально карають за це: від 10 до 15 років», – заявив депутат Держдуми.

За словами Соболєва, приватна військова компанія Пригожина – це незаконне збройне формування.

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«Незрозуміло, де вона зареєстрована і які завдання вона виконує. Я вважаю, що держава, Росія – ось держава ж у нас є, – повинна мати абсолютну монополію на створення, розвиток і застосування збройних сил. Жодних приватних компаній близько бути не може», – зазначив Соболєв.

Нагадаємо, що про конфлікт між міноборони РФ та ПВК «Вагнер» розгорівся ще взимку. Кремль продовжує публічно заперечувати заяви засновника та куратора ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина про те, що лише найманці брали участь у захопленні Соледарі. Водночас «кухар Путіна» намагався підірвати довіру до Міноборони РФ.

До слова, американське видання Washington Post опублікувало матеріал, у якому йдеться, що засновник російської ПВК «Вагнера» Євген Пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, де його найманці зазнають великих втрат, розкрити дані про позиції військ РФ для атак. Після публікації інтерв’ю президента України Володимира Зеленського американське видання видалило фрагменти із запитаннями про контакти засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина з Головним управлінням розвідки Міноборони, але згодом повернуло їх назад.