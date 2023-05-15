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Олег Постернак Керівник Центру политичної розвідки, політтехнолог

Що буде, якщо Лукашенко раптово помре

glavcom.ua
Олександр Лукашенко
фото з відкритих джерел

Путін мріє залучити білорусів до нової атаки на Київ

Якщо Лукашенко раптово помре як і його міністр закордонних справ Макей, то гебешна Росія дуже швидко поставить свого ставленика, наприклад, держсекретаря Ради безпеки РБ, генерал-лейтенанта Вольфовича.

В такому разі це розширює для Путіна можливості примусити білорусів таки відкрити проти України «північний фронт» для ускладнення контрнаступу та деокупації півдня та сходу України.

Хоча система вибудованої ЗСУ оборони на півночі і непідтримка населенням Білорусі навряд чи робить таку авантюру результативною, оскільки Росія, навпаки, буде потребувати заходів по укоріненню режиму без різику для свого нового ставленика.

Зверніть увагу, що вчора в інтерв'ю італійським ЗМІ Зеленський раптово сказав: «Більше 70% населення Білорусі сьогодні проти Росії, засмучені війною, підтримують Україну... я вважаю, що суспільство Білорусі залишиться незалежним».

Прикметна заява, яка може свідчити про врахування воєнно-політичним керівництвом України зростаючої загрози у випадку випадкової чи не зовсім смерті Лукашенко.

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Теги: Олександр Лукашенко росія фронт Білорусь

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Олег Постернак

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