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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

У Петербурзі зірвали український прапор. Запитання до Верховної Ради

glavcom.ua
У центрі Санкт-Петербурга радикали зірвали український прапор

До українофоба запитань немає, з ним усе ясно

Усі, мабуть, бачили фото Державного прапора України біля Таврійського палацу в Петербурзі та інформацію про те, що прапор зірвав якийсь молодик. Українофоб, якщо послуговуватися зрозумілою за поребриком термінологією.

До українофоба запитань немає, з ним усе ясно. Зате є запитання до Верховної Ради України. Поставлю їх наприкінці, а поки що кілька слів про історію питання.

У Таврійському палаці розташована Міжпарламентська Асамблея (МПА) СНД, яка (поряд із Радою глав держав та Радою голів урядів) є одним із трьох статутних органів СНД. Утворена МПА 1992 року і первісно її учасниками були парламенти 7 країн. Верховна Рада України приєдналася до угоди про створення МПА за часів Кучми, у 1999.

За всі роки існування МПА відзначалася тим, що розробляла так звані модельні закони, по суті рекомендуючи парламентам держав-учасниць підганяти національні закони під один ранжир, що практично робило їх несумісними із законодавчими актами країн ЄС.

Іншим напрямом, де МПА розвивала бурхливу діяльність, було відрядження місій спостерігачів на вибори до країн-учасниць СНД. Прикметно, що висновки цих місій зазвичай не збігалися з висновками місій ОБСЄ. Воно й не дивно, адже, як зазначив колись Нурсултан Назарбаєв, "ми будуємо демократію з урахуванням національних особливостей". Особливості демократії в нових незалежних державах, що утворилися на теренах колишньої російської/радянської імперії - це окрема тема.

Як і слід було очікувати, МПА не засудила агресію Росії проти України ні в 2014, ні в 2022 році. Більше того, Україна, яка тоді головувала в СНД, ініціювала невідкладне скликання 7 березня 2014 року позачергового засідання Ради міністрів закордонних справ СНД для розгляду ситуації, однак ця ініціатива була проігнорована. Після цього, 19 березня українська сторона повідомила про припинення головування.

Власне, тоді розпочався процес виходу України з окремих галузевих органів СНД та денонсації укладених в її рамках угод. Цей процес активізувався після початку повномасштабної агресії 24 лютого 2022 року.

Взагалі статус України в СНД завжди був парадоксальним: вона вважалася державою-засновницею СНД, оскільки 8 грудня 1991 року в Біловезькій пущі президент Кравчук підписав відповідний договір, і водночас не була державою-членом СНД, оскільки не підписала статут цієї організації.

Далі стисло. За офіційною інформацією, 2018 року в зв'язку з триваючою українсько-російською війною Україна припинила участь у статутних органах СНД, отже і в Міжпарламентській асамблеї.

А тепер запитання до Верховної Ради України.

Якщо Верховна Рада України припинила участь у МПА СНД, то вона повинна висловити протест проти протиправного використання цією організацією державного прапора України, чи не так?

Якщо ж Верховна Рада досі не виконала належних процедур з припинення участі, вона повинна пояснити суспільству ситуацію і негайно її виправити, чи не так?

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Теги: Україна війна росія

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